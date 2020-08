München-Ludwigsfeld: Mutmaßlicher Vergewaltiger gefasst

Sechs Tage nach der Vergewaltigung einer 21-jährigen Frau im Münchner Stadtteil Ludwigsfeld hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Wie das Münchner Präsidium heute berichtet, gaben zwei Frauen nach einer weiteren Sexualstraftat Hinweise, die zur Festnahme führten.

Zwei junge Frauen als Zeuginnen

Die beiden 26 und 29 Jahre alten Frauen waren am vergangenen Donnerstag im selben Löschwasserteich schwimmen, wo zuvor die Studentin sexuell missbraucht worden war. Als die Frauen aus dem Wasser zurück ans Ufer gingen, fiel ihnen ein Exhibitionist auf. Der Mann flüchtete. Zwei Tage später erstatteten die Frauen Anzeige und konnten den Täter sehr genau beschreiben.

Tatvorwurf: Vergewaltigung und Exhibitionismus

Vorgestern Nachmittag bemerkten Zivilkräfte der Polizei am Löschwassersee einen Mann, auf den die Beschreibung passte und nahmen ihn fest. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass dieser aus Sicht der Polizei sowohl für die Vergewaltigung der Studentin als auch für die exhibitionistische Handlung vor den beiden Frauen verantwortlich ist. Seit gestern sitzt der 36-Jährige in Untersuchungshaft. Der aus dem Kosovo stammende Mann ist seit etwa einem halben Jahr in München und war als Bauarbeiter beschäftigt.