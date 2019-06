München: Kostenloser Freibadeintritt nur noch mit Bäderpass

Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren: Das Pilotprojekt von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kommt gut an. Die Anzahl der unter 18-jährigen Badegäste ist dadurch deutlich höher geworden, auch im Michaelibad in München-Neuperlach.

Anfang Juni, an den ersten heißen Tagen, ist die Lage dann gekippt. Der Bademeister hatte Hilfe angefordert, weil sich dort - laut Polizeiangaben - 30 bis 40 Jugendliche prügelten. Auch in anderen Freibädern kam es in den letzten Wochen immer wieder mal zu Reibereien.

Unterstützung durch Security-Mitarbeiter

Laut Polizei war der Tumult im Michaelibad am 7. Juni aber schnell geklärt, die meisten hatten sich schon vor dem Eintreffen der Beamten aus dem Staub gemacht. Seitdem ist es ruhiger in dem Freibad, doch zwischen Bademeistern und Badegästen sind nun auch schwarz gekleidete Security-Mitarbeiter anzutreffen.

"Die Securitys sind nicht mit Schlagstock und Pfefferspray auf der Liegewiese unterwegs, um das ganze mit Fäusten zu unterbinden, sondern einfach bloß da, um uns zu unterstützen." Martin Skulteti, Schichtleiter im Michaelibad München

Die Securitys kümmern sich vor allem um die Liegewiesen, unterstützen die Freibad-Mitarbeiter und sind Ansprechpartner für alle Sorgen und Nöte der Badegäste. Das Bad sei mit dem Ansturm einfach etwas überrascht worden.

Mehr Kontrolle durch neuen Bäderpass

Helfen soll jetzt auch der Bäderpass. Ab heute (Mittwoch, 19. Juni) gibt es den Vordruck, er kann an allen Kassen der städtischen Hallen- und Freibäder abgeholt werden. Ab 28. Juni dürfen alle unter 18 Jahren dann nur noch mit diesem Pass kostenlos ins Freibad. Darauf werden Name, Geburtsdatum und Adresse eingetragen, auch ein Foto gehört dazu und die Unterschrift der Erziehungsberechtigten.

Der Einlass soll so schneller gehen und mehr Kontrolle bieten, sagt Martin Skulteti.

"Es ist schon mal ein Bild da, ein Name und eine Adresse, das Ganze macht es dann schwieriger, hier mit Kumpels zu raufen und sich einfach so zu verabschieden. So können wir die Pässe mal kontrollieren und wenn wir jemanden haben, der sich gar nicht beruhigen lässt, dann können wir den Pass auch mal einziehen, dann geht es erstmal nicht mehr ins Freibad." Martin Skulteti, Schichtleiter im Michaelibad München