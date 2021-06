Knall von Eurofighter schreckt Münchner auf

Die Ursache für einen lauten Knall heute kurz vor zehn Uhr über der Stadt und dem Landkreis München war ein Übungsflug der Bundeswehr. Das hat das zuständige Luftfahrtamt in Köln dem BR bestätigt.

Überschallgeschwindigkeit erzeugt Knall

Demnach waren drei Eurofighter zu Übungszwecken über dem Westen von München in der Luft. Um 9:56 Uhr erreichte ein Kampfflugzeug rund 20 Kilometer westlich von Krailling in einer Höhe von 12.000 Metern kurzfristig Überschallgeschwindigkeit.

Der Jet sei etwa mit 1.391 Kilometern in der Stunde unterwegs gewesen und löste so den weithin hörbaren Knall aus , sagte der Sprecher des Luftfahrtamtes. Er war mit seinem Eurofighter also schneller als der Schall (1.200 km/h). Der dadurch verursachte sogenannte Überschallknall war sogar noch im Osten von München zu hören.

Besorgte Anrufer bei der Polizei

Bewegt sich ein Flugzeug schneller als der Schall, überholt es die eigenen Druckwellen (Schockwelle). Die Schallmauer, die dabei durchbrochen wird, variiert nach Höhe und Temperatur.

Viele Anrufer meldeten sich beunruhigt bei der Polizei. Der Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr versicherte, dass der Einsatz unter Beachtung der flugbetrieblichen Bestimmungen erfolgt sei.