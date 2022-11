Klimaaktivisten aus Präventivgewahrsam in München entlassen

19 Klimaaktivisten der "Letzten Generation", die in München an Festklebe-Aktionen beteiligt waren, sind aus dem Polizeigewahrsam der JVA in Stadelheim entlassen worden. Weil die Aktivisten weitere Blockadeaktionen bis Anfang Dezember angekündigt hatten, waren sie auf Grundlage des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes und nach richterlicher Anhörung in Gewahrsam genommen worden.

Polizei: Gewahrsam nicht mehr gerechtfertigt

Die aktuelle Gefährdungslage rechtfertigt offenbar keine weitere Aufrechterhaltung des Gewahrsams. Gestern Abend war das Polizeipräsidium München im Rahmen der gesetzlich geforderten, "fortlaufenden Bewertung der Gewahrsamsmaßnahmen" zu dem Ergebnis gekommen, dass die Voraussetzungen für die Fortdauer des Gewahrsams derzeit nicht länger gegeben seien, heißt es konkret in einer Mitteilung. Für diese Bewertung werden laut Polizei personenbezogene Gefährdungsanalysen, aber auch Verlautbarungen der Gruppierung herangezogen.

Weitere Aktionen der "Letzten Generation" wohl nicht geplant

Es liegt daher nahe, dass die gestern von der "Letzten Generation" angekündigte Unterbrechung der Proteste den Ausschlag für die Freilassung gegeben hat. Die Polizei wollte dies jedoch aktuell noch nicht bestätigen. Die Gruppierung hatte am Freitag nach einer hart kritisierten Protestaktion auf dem Berliner Flughafen BER angekündigt, zunächst auf weitere Aktionen in Berlin und München zu verzichten.

Auf das Konto der Gruppe gehen in der Landeshauptstadt mehrere Festklebe-Aktionen, in deren Folge Polizeigewahrsam gegen Teilnehmer angeordnet worden war. Die Männer und Frauen wollten damit auf die Zerstörung der Umwelt und den Klimawandel aufmerksam machen. Derlei Aktionen erregten in den vergangenen Wochen auch in anderen Städten in Deutschland großes Aufsehen und lösten politische Debatten aus.

Freilassung von Klimaaktivisten gestern Abend entschieden

Noch gestern Abend wurde deshalb die Freilassung der 19 Klimaaktivisten – darunter sechs Frauen – vom Münchner Polizeipräsidium verfügt. Auf Wunsch der in Gewahrsam befindlichen Personen sei deren Entlassung jedoch nicht mehr zur Nachtzeit, sondern erst am Samstagvormittag erfolgt, so die Polizei. Auch die "Letzte Generation" vermeldete die Freilassung am Samstagvormittag auf Twitter.

Präventivgewahrsam: So sieht es das Gesetz vor

Nach dem bayerischen Polizeiaufgabengesetz können Bürger auf Grundlage einer richterlichen Entscheidung bis zu einen Monat lang festgehalten werden, um die Begehung einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit oder eine Straftat zu verhindern. Dieser Zeitraum kann um maximal einen weiteren Monat verlängert werden.