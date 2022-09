Artikel mit Bildergalerie

> Kleine Oasen inmitten von einem Meer an Autos

Kleine Oasen inmitten von einem Meer an Autos

Viele Autos, wenig Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer: So sieht es an vielen Stellen von München aus. Eine Initiative will das ändern – und fängt damit ausgerechnet im Bahnhofsviertel an, einem der hektischsten Stadtteile Münchens.