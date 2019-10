15.10.2019, 13:16 Uhr

München: Kind im Rollstuhl stürzt auf U-Bahn-Gleis

Am Münchner Hauptbahnhof ist am Vormittag ein Kind im Rollstuhl in den Gleisbereich der U-Bahn-Linien 4 und 5 gestürzt. Das hat die Münchner Verkehrsgesellschaft dem BR bestätigt. Das Kind wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.