Münchner Rathauskoalition: Kein Tunnel für den Englischen Garten

Die Pläne für eine Untertunnelung des Englischen Gartens am Mittleren Ring verschwinden jetzt in der Schublade: Die Münchner Stadtratsfraktionen von Grünen/Rosa Liste und SPD/Volt wollen das Ziel "Wiedervereinigung" des weltberühmten Parks nicht weiterverfolgen. Grund sei "der für die Einrichtung der Baustelle notwendige massive Eingriff in den Baumbestand", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Massive Baumfällung wäre "zu hoher Preis"

Fast 900 Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 80 Zentimetern müssten für den Tunnel gefällt werden. Diese Zahl sei "auch bei nochmaliger Überprüfung durch das Baureferat nicht geringer geworden". Hinzu kämen der große Aufwand einer fünfjährigen Bauzeit und erhebliche zusätzliche CO2-Emissionen."In Betrachtung der Klimabilanz dieses Bauvorhabens, in die neben den Baumfällungen auch die vielen Tonnen von verbautem Beton mit einfließen müssen, sehen wir uns nicht in der Lage diesem Projekt zuzustimmen", stellt Grünen-Fraktionschefin Anna Hanusch fest: "Diese im Zielbild durchaus grüne Idee passt in der tatsächlichen Umsetzung leider nicht zu unserer Aufgabe Klimaneutralität zu erreichen.“

Auch für SPD-Fraktionsvorsitzenden Christian Müller wäre die "Wiedervereinigung" des Englischen Gartens eine "charmante Idee" gewesen. Die Fällung von "vielen hundert" gesunden Bäumen sei aber nicht der richtige Weg: "Dieser Preis für den Tunnel wäre zu hoch.“

CSU: Begründung fadenscheinig - Verrat an Hans-Jochen Vogel

Die Rathaus-CSU hält es für eine "fatale Fehlentscheidung", die Untertunnelung des Englischen Gartens nicht weiterzuverfolgen. Es sei "ein Armutszeugnis der beiden Fraktionen, den Tunnel mit einer solch fadenscheinigen Begründung zu beerdigen und so die historische Zusammenführung des Englischen Gartens zu verhindern", findet CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl.

Die SPD-Fraktion habe zudem "Verrat am Andenken von Alt-OB Hans-Jochen Vogel begangen", der die Untertunnelung explizit befürwortet hatte. Die CSU bezweifelt auch die Angaben des Baureferats zur Zahl der Bäume, die gefällt werden müssten, da sie "eklatant von den Zahlen der beiden Architekten und absoluten Fachleute Petra Lejeune-Grub und Herrmann Grub abweicht". Diese seien mit einem eigenen Kataster nur auf rund ein Drittel der Bäume gekommen. "Zusammen mit der im Vorfeld demonstrierten Blockadehaltung des Baureferats zu dieser Thematik ergibt sich ein fragwürdiges Bild“, resümiert Pretzl.

2017 stimmte Stadtrat noch einstimmig dafür

Über den Tunnel unter dem Englischen Garten wird seit vielen Jahren diskutiert. Das Architektenpaar Hermann Grub und Petra Lejeune hatte 2010 sogar auf eigene Faust einen Plan angefertigt. Der Münchner Stadtrat sprach sich 2017 sogar einstimmig für das Projekt aus. Die kontroversen Diskussionen gingen allerdings auch weiter. Demnächst sollte der Stadtrat abstimmen, ob ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet wird, das Voraussetzung für das Tunnelprojekt wäre. Dafür dürfte sich nun keine Mehrheit mehr finden.