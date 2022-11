München ist Deutschlands Pendler-Hauptstadt

Die Statistischen Ämter der Länder haben heute den neuen Pendleratlas vorgestellt, der die Pendlerbewegungen für das Jahr 2021 berücksichtigt. Demnach pendelten 4,4 Millionen Menschen in Bayern zur Arbeit. München ist bundesweit die Stadt mit der höchsten Zahl an Einpendlern. Mehr als eine halbe Million Menschen fuhren im vergangenen Jahr laut dem Pendleratlas täglich in die bayerische Landeshauptstadt, um dort ihrer Arbeit nachzugehen.

Nürnberg auf Platz neun

Auf den weiteren Plätzen folgen Frankfurt, Hamburg, Berlin und Köln. Bereits auf Platz 9 liegt Nürnberg mit 191.895 Einpendlern. Besonders attraktiv in Bayern sind auch die kreisfreien Städte Regensburg (96.077 Einpendler; Einpendelquote 61,1 Prozent) und Augsburg (93.640 Einpendler; Einpendelquote 49,3 Prozent).

Die Zahlen zeigen: Rund 61 Prozent aller bayerischen Pendler verlassen, um zu ihrer Arbeitsstätte zu kommen, ihre Wohngemeinde. Deutschlandweit hatten 23,8 Millionen Personen ihren Arbeitsort außerhalb ihrer Wohnortgemeinde.

Auch bei den Gemeinden gibt es Pendler-Orte

Während die Landeshauptstadt in absoluten Zahlen besonders viele Pendler anzieht, zeigen sich in den Gemeinden Unterföhring (94,0 Prozent), Oberding (92,2 Prozent), Feldkirchen (92,0 Prozent), Aschheim (91,7 Prozent) oder Töpen (90,7 Prozent) die höchsten Einpendelquoten unter den bayerischen Gemeinden, also ein besonders hohes Verhältnis von Einpendlern zu den Beschäftigten im Ort.

Viele Pendler zwischen Nürnberg und Fürth

Deutschlandweit wird am stärksten zwischen Berlin und Potsdam gependelt. Der Pendelfluss beträgt über beide Richtungen insgesamt 41.349 Pendler. Die zweitstärkste Pendelachse befindet sich in Mittelfranken. Zwischen den Städten Fürth und Nürnberg pendeln 41.283 Personen zur Arbeit hin und her. Davon 14.655 Personen von Nürnberg nach Fürth und 26.628 Personen von Fürth nach Nürnberg. Fürth erreicht demnach mit 65,1 Prozent die höchste Auspendelquote unter Bayerns kreisfreien Städten.

Pendleratlas online abrufbar

Der neue interaktive Pendleratlas ist online verfügbar. Neben klassischen Kennzahlen wie den Ein- und Auspendlern, Pendelquoten oder dem Pendelsaldo sind vor allem Pendelverflechtungen zwischen einzelnen Städten und Gemeinden beziehungsweise Gemeindeverbänden online abrufbar.

Zudem sei neu, dass nicht wie bisher Pendlerdaten von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, sondern auch Beamte, Selbstständige und mithelfende Familienangehörige sowie ausschließlich geringfügig Beschäftigte in die Berechnung der Pendlerströme und den Pendleratlas einfließen, so das Landesamt. Damit werde das bisherige Angebot der amtlichen Statistik erweitert und ergänzt.

Homeoffice nicht einberechnet

Das Landesamt weist auch darauf hin, dass nicht alle Wege zwischen registriertem Arbeits- und Wohnort tatsächlich genutzt werden, weil zum Beispiel im Home-Office gearbeitet wird oder es einen zweiten Wohnsitz gibt. Es handele sich daher genauer gesagt "um potenzielle Pendlerinnen und Pendler", so das Landesamt.