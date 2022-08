Münchner Innenstadt teilweise wegen Marathon gesperrt

Im Rahmen der European Championship sind am Vormittag zahlreiche Sportlerinnen und Sportler im Abstand von einer Stunde am Odeonsplatz gestartet. Die Laufstrecke führt zum Siegestor, zurück zum Marienplatz über den Viktualienmarkt, den Gärtnerplatz, das Isartor, an der Eisbachwelle vorbei rauf zum Friedensengel, hinunter an die Isar und durch den Englischen Garten. Vier Mal müssen die Läuferinnen und Läufer die gut zehn Kilometer lange Strecke hinter sich bringen, Ziel ist wieder der Odeonsplatz.

Die Veranstaltung hält auch die Münchner Polizei in Atem: Wegen der Läufe sind viele Straßen gesperrt und es gelten Parkverbote. Beamten kontrollieren die Einhaltung der vorübergehenden Verkehrsbeschränkungen.

Verkehrsbehinderungen bis zum Abend

Im unmittelbaren Anschluss an den Medaillienwettbewerb dürfen Hobbyläuferinnen und -läufer auf derselben Strecke den Spitzensportlern nacheifern. Wegen der beiden Veranstaltungen sind betroffene Straßen teilweise bis 19 Uhr gesperrt. Die Polizei warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen in der gesamten Münchner Innenstadt.

Bis zum Ende der Sportwettkämpfe am 21. August gibt es noch zahlreiche weitere Straßensperren und Verkehrsbehinderungen in München. Die Veranstalter informieren darüber auf der Hompepage der European Championships 2022 im Internet, welche Wohngebiete wann genau betroffen sind.

Aktuelle Straßensperrungen und Parkverbote

Für Montag sind folgende Sperren und Parkverbote angekündigt:

In der Münchner Altstadt und dem Stadtteil Lehel bis 14:30 Uhr: Reichenbachstraße, Fraunhoferstraße und Erhardtstraße.