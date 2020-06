vor 27 Minuten

München hat die meisten öffentlichen Ladepunkte für E-Autos

In keiner deutschen Stadt gibt es so viele Stromtankstellen für Elektroautos wie in München. Dort sei die Zahl der Ladepunkte innerhalb eines Jahres um mehr als 50 Prozent auf inzwischen 1.185 gestiegen, teilte der Energieverband BDEW mit.