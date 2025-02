Mutmaßlicher Gewalttäter nach Großfahndung in München gefasst

Die Münchner Polizei hat nach stundenlanger Fahndung einen 28-jährigen Mann festnehmen können, der verdächtigt wird, seine Eltern schwer verletzt zu haben.

Über 50 Streifen fahndeten mehrere Stunden mit Unterstützung zweier Hubschrauber nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Am Abend konnte er in Tatortnähe in München-Trudering festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte.

Verdächtiger zu Fuß geflüchtet

Zu der Gewalttat war es den Angaben zufolge am Sonntagmittag in der Wohnung der Eltern gekommen. Der 28-Jährige soll seine 52-jährige Mutter und seinen 53-jährigen Vater mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt haben. Der Grund ist noch unklar. Nach der Tat flüchtete der Sohn laut Polizei zu Fuß.

Die Mordkommission ermittelt gegen den Mann wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Vater und Mutter mussten nach der Tat notoperiert werden. Laut Polizei besteht aktuell keine Lebensgefahr.

Polizei beruhigt Anwohner

Während der Großfahndung hatte sich die Polizei über ihre Social-Media-Kanäle an besorgte Anwohner gewandt und Entwarnung gegeben: Es gebe keine konkreten Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung.