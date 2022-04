München genehmigt 84 Millionen Euro für Betreuung Geflüchteter

Der Sozialausschuss des Münchner Stadtrates hat für die Erstbetreuung von Geflüchteten aus der Ukraine 84 Millionen Euro freigegeben. Das Geld ist unter anderem für den Betrieb von Notunterkünften vorgesehen, für Catering und Dolmetscherdienste. Die Stadt geht davon aus, dass rund 70 Millionen Euro von der Regierung von Oberbayern erstattet werden.

Viele geflüchtete Kinder in Ankunftszentren

In München sind nach Angaben des Sozialreferats rund 3.500 Menschen in Notunterkünften der Stadt untergebracht. 2.300 alleine im Ankunftszentrum in den Messehallen Riem. Rund zwei Drittel dieser Geflüchteten sind Minderjährige.

Betreuung durch Sozialpädagogen

Nach Angaben des Sozialreferats hat der Stadtrat deswegen den Ausbau der frühen Hilfen für Familien mit kleinen Kindern, Schwangeren und von Unterstützungsangeboten für Kinder und Jugendliche im Ankunftszentrum beschlossen. Bis alle Angebote umgesetzt sind, will laut Sozialreferat die Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege München Sozialpädagogen für die Betreuung der Kinder bereitstellen. Zudem ist das Münchner Jugendamt im Ankunftszentrum mit einem eigenen Büro vertreten. Der Kreisjugendring bietet Spiel- und Freizeitbetreuung an.

Großteil der Geflüchteten privat untergekommen

Seit Beginn des russischen Angriffs gegen die Ukraine sind laut Sozialreferat rund 27.000 Geflüchtete nach München gekommen. Ein Teil davon ist jedoch weitergereist. Neben den in Notunterkünften untergebrachten Geflüchteten gab es nach Angaben des Sozialreferats auch 7.600 Vermittlungen in Privathaushalte.

Dabei ist laut Sozialreferat zu berücksichtigen, dass eine Vermittlung in der Regel einen Haushalt mit mehreren Personen umfasst. Die Anzahl der Personen, die derzeit in München privat untergebracht sind, ließe sich deshalb nur schätzen, so das Münchner Sozialreferat.

Rund 11.000 Anträge in München auf Asylleistungen

In den Bürgerbüros des Kreisverwaltungsreferats haben sich rund 9.800 Personen angemeldet. Für Unterstützungsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden in München bereits Anträge für rund 11.000 Haushalte erfasst.

Kommunen übernehmen Verteilung der Geflüchteten

In einer Vorlage an den Münchner Stadtrat weist das Sozialreferat daraufhin, dass die Zuständigkeit und Verantwortung für die Unterbringung Geflüchteter in Bayern eigentlich primär beim Freistaat Bayern liege. Jedoch reichten die staatlichen Unterbringungsmöglichkeiten nicht aus. So kann laut Sozialreferat die Regierung von Oberbayern nur maximal 200 Personen pro Tag unterbringen. Daher müssten die Kommunen einspringen, wobei die Landeshauptstadt München mangels anderer Strukturen hier die Aufnahme und die Verteilung der Geflüchteten auch bayernweit – in Rücksprache mit der Regierung von Oberbayern – übernehme.