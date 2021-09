München gedenkt der Opfer des Oktoberfest-Attentats

Mit einer Gedenkveranstaltung ist am Sonntag an das Oktoberfest-Attentat vor 41 Jahren erinnert worden. Der Anschlag gilt als der bisher schwerste Terrorakt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Dieter Reiter: Überlebende und Angehörige "nicht allein lassen"

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) legte an dem Mahnmal einen Kranz nieder. In seiner Rede sagte Reiter: "Unsere wichtigste Aufgabe aber ist und bleibt, die Überlebenden und die Angehörigen der Todesopfer in ihrem Schmerz und ihrer Trauer nicht alleinzulassen und auch weiterhin aktiv Anteil an ihren Schicksalen zu nehmen."

Konkret bedeute das: Das 2015 von der Stadt München initiierte Forschungsprojekt zum Oktoberfest-Attentat werde fortgeführt. Im Zentrum stünden die Dokumentation der Lebensschicksale der Überlebenden sowie die gemeinsame Gestaltung des städtischen Gedenkens, sagte Reiter.

Kritik von Betroffenen

Aus dem Kreis der Überlebenden und Betroffenen des Oktoberfest-Attentats ließ Claudia Zimmerer über ihren Sohn Laurenz Ranninger eine Rede verlesen. Darin ging sie auf den Umgang der Behörden mit den Betroffenen ein. Das Versorgungsamt sei nicht sehr kooperativ gewesen, wodurch für die Betroffenen ein regelrechter Kampf entstanden sei, so ihre Kritik.

Rednerin Astrid Passin kam aus Berlin

Rednerin am Denkmal an der Theresienwiese war in diesem Jahr auch Astrid Passin. Mit ihr sprach erstmals eine Vertreterin von Betroffenen des Anschlags am Breitscheidplatz in Berlin. Anis Amri, ein abgelehnter Asylbewerber aus Tunesien, hatte am 19. Dezember 2016 einen polnischen Lastwagenfahrer erschossen. Mit dessen Fahrzeug raste er dann über den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, wo er weitere elf Menschen tötete und Dutzende verletzte.

Anschlag vor genau 41 Jahren

Am 26. September 1980, um 22.20 Uhr war auf dem Oktoberfest an der Nordseite der Theresienwiese ein selbstgebauter Sprengkörper explodiert. Zwölf Menschen wurden getötet, auch der Attentäter kam ums Leben. 221 Menschen erlitten Verletzungen. Viele Überlebende und Hinterbliebene leiden noch immer an den Folgen und sind bis heute traumatisiert. Vergangenes Jahr haben der Bund, der Freistaat und die Stadt einen Hilfsfonds mit 1,2 Millionen Euro eingerichtet.

Mahnmal erinnert am Wiesn-Eingang an das Attentat

Seit 2008 gibt es ein Denkmal für die Opfer. Zum 40. Jahrestag des Attentats wurde daneben der Erinnerungsort "Dokumentatiion Oktoberfest-Attentat" eröffnet.