München: Gedenken an die Opfer der Pogromnacht 1938

Die Hetzjagd auf jüdische Menschen begann am 9. November 1938 in München. Am Abend dieses Tages hatte sich fast die gesamte NS-Elite im alten Rathaus in München versammelt, Propagandaminister Josef Goebbels hielt eine hasserfüllte Rede gegen das, wie er sagte, "internationale Judentum“. Es war das Signal für die offene Verfolgung und brutale Ermordung von jüdischen Menschen in ganz Deutschland. Noch in derselben Nacht brannten Synagogen. Jüdische Geschäfte und Einrichtungen wurden zerstört, Wohnungen systematisch verwüstet. Allein an dem Tag in München starben 26 jüdische Bürgerinnen und Bürger, danach waren es Millionen.

Gedenkstunden überall im Stadtgebiet

Um an die Opfer der Reichspogromnacht und danach zu erinnern, finden heute verschiedene Gedenkveranstaltungen statt. Bereits am Nachmittag ab 13 Uhr tragen verschiedene Redner Namen und Biographien am Gedenkstein der ehemaligen Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße vor, darunter auch die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern Charlotte Knobloch. Am Abend folgt ein Gedenkakt im Münchner Rathaus. Dazu gibt es viele Veranstaltungen überall im Stadtgebiet, etwa Lesungen in Laim und im Westend oder eine Gedenkstunde am Oertelplatz in Allach.

Das Programm zu den Gedenkveranstaltungen finden Sie hier.

Wenig später begannen die ersten Deportationen

In diesem Jahr wird auch besonders an die 997 Jüdinnen und Juden erinnert, die mit dem ersten von München abgehenden Deportationszug am 20. November 1941 vom Güterbahnhof Milbertshofen nach Kaunas in Litauen gebracht und dort ermordet wurden. Auszüge aus ihren letzten Briefen und den Erinnerungen von Zeitzeugen werden am Abend beim Gedenkakt im Alten Rathaus vorgelesen.