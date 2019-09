28.09.2019, 17:28 Uhr

Frauen retten Betrunkenen vor S-Bahn

Dank der schnellen Reaktion zweier Frauen ist ein Betrunkener am Samstag in München nicht von einer S-Bahn überfahren worden. Als der Mann ins Gleisbett stürzte, hielten die beiden sofort mit ausgebreiteten Armen den einfahrenden Zug an.