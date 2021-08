München: Frau fällt auf Liebesbetrüger rein

Eine 52-jährige Münchnerin ist drei Jahre lang von einem 61-jährigen Mann betrogen worden. Der Tatverdächtige, der ebenfalls aus München kommt, hatte ihr eine Liebesbeziehung vorgegaukelt und hatte unter Vorgabe falscher Behauptungen regelmäßig Geld von ihr eingefordert– in der Summe über 50.000 Euro.

Vermeintlicher Liebhaber saß schon hinter Gitter

Laut Polizei haben sich die beiden vor drei Jahren zunächst über eine Internetplattform kennengelernt. Daraus soll sich eine reale Liebesbeziehung entwickelt haben – zumindest in der Wahrnehmung der Frau. Was die 52-Jährige nicht ahnte: Der Mann, den sie für ihren Freund oder Partner hielt, hat seit den 1990er Jahren schon zahlreiche Frauen immer mit derselben Masche betrogen, saß dafür auch schon wiederholt im Gefängnis. In ihrem Fall gab sich der 61-Jährige als Arzt aus, in Wahrheit ist er Hausmeister. Laut Polizei hat er als falscher Doktor sein Opfer angeblich sogar gegen Corona geimpft. Was er der Frau tatsächlich gespritzt hat, muss noch ermittelt werden.

Liebhaber war spielsüchtig

Drei Jahre lang glaubte die Frau, dass sie ein Paar seien – wenn sie auch nicht zusammen wohnten. Deswegen schöpfte die 52-Jährige auch keinen Verdacht, als der 61-Jährige sie immer wieder um Geld bat. Regelmäßig gab sie ihrem vermeintlichen Freund Beträge zwischen 500 und 1.500 Euro, in der Summe über 50.000 Euro. Angeblich legte der Betrüger das Geld für sie an, tatsächlich finanzierte er damit seinen Lebensstil und seine Glücksspielsucht.

Irgendwann ging die Frau zur Polizei

Irgendwann wurde die Münchnerin doch misstrauisch, unter anderem, weil sie sich nie in der Wohnung ihres vermeintlichen Liebhabers trafen, sondern immer nur bei ihr. Außerdem fanden die Geldübergaben immer in bar und auf offener Straße statt. Die 52-Jährige erstattete schließlich Anzeige.

Polizei nimmt Betrüger fest

Als sie sich das nächste Mal, wie schon so oft, mit dem 61-jährigen zu einer Geldübergabe im Stadtteil Freimann traf, war die Polizei dabei. Die Beamten nahmen den tatverdächtigen Betrüger fest. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Münchner einen guten Grund hatte, sein Opfer nie zu sich nach Hause einzuladen: Er wohnt nämlich mit einer anderen Frau zusammen, die, so die Polizei, offenbar nichts gegen seine Liebesbetrügereien einzuwenden hatte.

Gegen den 61-Jährigen wird jetzt zum wiederholten Male wegen Betrugs ermittelt. Außerdem wird geprüft, ob die vorgetäuschte Corona-Impfung den Tatbestand einer Körperverletzung darstellt.