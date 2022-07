Parade erinnert an Olympische Spiele in München

Die Olympischen Sommerspiele von 1972 sind in diesen Tagen sehr präsent in der Landeshauptstadt. Zum 50. jährigen Jubiläum wird in München mit verschiedenen Veranstaltungen an das Großereignis erinnert. Und eines ist wie damals: Es ist vor allem bunt.

Große Bürgerparade erinnert an Einzug ins Olympiastadion

Heute zog eine bunte Parade von Bürgerinnen und Bürgern zum Olympiapark und erinnerte damit an den damaligen Einzug der Sportlerinnen und Sportler ins Stadion. Mit dabei war auch das damalige Maskottchen Waldi, diesmal allerdings als bunter Riesendackel auf Rädern, gestaltet von einem Schüler aus Passau.

Hinter dem olympischen Riesendackel hatten sich weit über Hundert lebendige Exemplare versammelt – nebst Frauchen und Herrchen. Sie liefen den letzten Kilometer bei der großen Olympiaparade mit. Der Marsch mit über 100 Teilnehmergruppen hatte am Vormittag im Museumsquartier am Rande der Innenstadt begonnen. Jeder, der sich zur Münchner Stadtgesellschaft zugehörig fühlt, durfte mitmachen – mit Musik, Tänzen und Showeinlagen.

Verantwortliche betonen Vielfalt der Teilnehmer

Luzia Huber vom Münchner Kulturreferat sagte dem BR, sie sei begeistert über die Vielfalt der Fußgängergruppen – von der Trachtler-Blaskapelle bis zu den Indio-Tänzern aus Peru. All das sei München - bunt und weltoffen.Rund 4.000 Menschen aus allen Generationen liefen laut Stadt München bei der Olympiaparade mit.

Jede Gruppe brachte ihre Kultur ein – ganz nach dem olympischen Motto als großes Fest der Völkerverständigung. Die Stimmung bei Kaiserwetter war prächtig. Am frühen Nachmittag erreichte der kilometerlange Tross das Olympiastadion. Gar mancher wäre jetzt gern in den See gesprungen.Ein reichhaltiges Bühnenprogramm lädt nun eine Woche lang zum Mitfeiern ein – bei dem auch das Gedenken an das Olympia-Attentat vor 50 Jahren nicht zu kurz kommen soll.