München: Eskalation über Mobilität in der Stadt

Den Fahrradverkehr stärken und sicherer machen wollen fast alle Parteien im Münchner Stadtrat. Wie das allerdings geschehen soll, darüber herrscht mehr denn je offener Streit. Auch in der Koalition von SPD, VOLT und Bündnis90/Grüne. Die Ökopartei, die mit Abstand die stärkste Fraktion ist, brüskierte vor einigen Tagen ihre Koalitionspartner von SPD und VOLT mit einem Vorschlag, der nicht abgesprochen war.

Vorschlag Grüne: Komplett München Tempo-30-Zone

München solle zur Tempo-30-Modellstadt werden. Sprich: im gesamten Stadtgebiet und nicht nur wie bislang in den reinen Wohnquartieren soll die Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern zur Regel werden, Tempo 50 oder 60 nur noch auf wenigen Hauptverkehrsstraßen erlaubt sein.

Die Partei von SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter wies diesen Vorschlag umgehend empört zurück und attestierte dem Regierungspartner "blinden Autohass". Eine Wortwahl, die manchen Beobachter schon über das nahe Ende des grün-roten Regierungsbündnisses im Rathaus der Landeshauptstadt spekulieren ließ. Doch soweit wollte es dann beide Koalitionäre doch nicht kommen lassen. Auf einem Krisengipfel rauften sich beide Parteien wieder zusammen. Vorläufig. Denn das Zugeständnis der Grünen-Fraktion, den eigenen Vorschlag erstmal wieder zurückzuziehen, hat die tiefgreifenden Differenzen in der Rathauskoalition beim Thema Verkehrswende nicht wirklich beseitigt.

Trotz Krisengipfel tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten

Nur einen Tag später erklärt Ursula Harper, die Münchner Vorsitzende der Grünen, warum der Vorschlag, Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet zur Regelgeschwindigkeit zu machen, richtig und wichtig sei. Das würde die Verkehrssicherheit erhöhen, tausende Tempo-30-Verkehrsschilder in den verkehrsberuhigten Wohngebieten überflüssig machen und den CO2-Ausstoß München reduzieren.

Noch wichtiger scheint der Münchner Grünen-Chefin aber: Tempo 30 wäre ein Grundpfeiler der von der Ökopartei angestrebten Verkehrswende, die München weniger Auto- und mehr Fahrradverkehr bringen soll. "Wir wollen mehr Radverkehr, mehr öffentlichen Personennahverkehr. Dazu muss man Tempo 30 auch unterstützen." Außerdem, so schiebt Harper noch nach, propagiere man mit der Modellstadt Tempo 30 doch nur eine Idee des Deutschen Städtetags.

SPD bleibt verärgert

Solche Sätze nur einen Tag nach dem Friedensgespräch im Rathaus ärgern Christian Müller, den Chef der SPD-Fraktion. Der Groll sitzt offensichtlich tief. Er sei es leid, wenn die Grünen immer so täten, in Sachen Ökologie den "Alleinvertretungsanspruch zu haben". Natürlich wolle auch seine Partei den Fahrradverkehr fördern. Bevor man aber Tempo 30 für die ganze Stadt fordere, müsse man bedenken, was die Konsequenzen wären.

Müller warnt davor, dass dann auch die Attraktivität von Bussen und Trambahnen abnehmen könnte, wenn die auch nicht mehr schneller fahren dürften. Und dann fällt ein Satz, der wie eine Kriegserklärung an den grünen Koalitionspartner klingt: "In Bayern hängt der Wohlstand vom Automobil ab, Punkt." Müller sagt das voller Trotz. "Wir müssen klar sagen, ganz, ganz viele Menschen in dieser Stadt, in dieser Region arbeiten in und für die Automobilindustrie. Ich kann mich nicht heute hinstellen und sagen, das Auto muss abgeschafft werden, dann schaffe ich nämlich auch ungezählte Arbeitsplätze ab. Das geht nicht," bekräftigt der SPD-Politiker seine Position im Interview mit der Rundschau des BR-Fernsehens.

SPD mit der CSU auf einer Linie

Sätze, die eins zu eins auch Manuel Pretzl sagen könnte, der Chef der CSU-Fraktion im Rathaus. Doch die Zeiten, in denen SPD und CSU pragmatisch die Landeshauptstadt regiert haben, sind vorbei. Pretzl führt aber die gleichen Argumente gegen Tempo 30 ins Feld wie sein SPD-Kollege Müller, warnt davor, dass die Autofahrer künftig nicht mehr vorzugsweise auf den großen Straßen fahren würden: "In dem Moment, wo überall Tempo 30 gilt, werden die Leute den kürzesten Weg nehmen, der führt oft durch die Wohngebiete, da haben wir dann eine viel stärkere Belastung. Und natürlich würde auch der ÖPNV ausgebremst, wenn Trambahn und Busse auch nur noch Tempo 30 fahren dürfen." Immerhin, vom blinden Autohass der Grünen spricht der CSU-Mann nicht, stattdessen wirft er der Partei "puren Populismus" vor.

Nur Bund Naturschutz unterstützt Tempo 30

Unterstützung bekommt Bündnis90/Grüne derzeit in der Stadt nur von Umweltschützern. Thorsten Kellermann, stellvertretender Vorsitzender vom Bund Naturschutz in München sieht im Tempo-30-für-die-ganze-Stadt-Vorschlag Vorteile: Der Schilderwald würde sich lichten, die Verkehrssicherheit würde erhöht, es gäbe zudem weniger Staus: "Wenn langsamer gefahren wird, ist es besser für alle. Und: Wenn die Leute gleichmäßiger fahren mit einem Tempo, gibt es weniger Schadstoffausstoß, weil weniger beschleunigt und gebremst wird."

Auch Mobilitätskongress sorgt für Kritik

Wie weit die Positionen in der Verkehrspolitik auseinander liegen, wird nicht nur bei der Tempo-30-Debatte deutlich. Für viel Verärgerung im Lager der Autofahrer sorgt der Stadtratsbeschluss, während der erstmals in München stattfindenden Internationalen Automobilausstellung "IAA-Mobility" im September zeitgleich einen eigenen Mobilitätskongress zu veranstalten, der zudem 500.000 Euro koste. Und, das mache das geplante Programm deutlich, nichts anderes sei als eine "Anti-IAA", sagt Michael Haberland, für die CSU erster Nachrücker im Stadtrat und Präsident des Autoclubs "Mobil in Deutschland e.V.".

Mit ihrer "ausschließlich an den Interessen der Fahrradfahrer orientierten Politik" hätten die Grünen zwar bei der Stadtratswahl einen schönen Wahlerfolg gehabt. "Sie übersehen aber, dass 70 Prozent der Münchner eine solche Politik ablehnen," betont Haberland und verweist darauf, dass auch im Corona-Jahr 2020 der Kfz-Bestand in München gestiegen sei. Der Mobilitätskongress, bei dem die verkehrsreiche Sonnenstraße zur autofreien Zone werden soll, sei "wieder ein grün-roter Angriff auf das Auto, ohne Rücksicht auf Menschen und Wirtschaft".

Neuer Mobilitätsreferent will weniger Autoverkehr

Einen Vorwurf, den Georg Dunkel zurückweist. Seit Januar ist er der Chef im neu geschaffenen Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt. Seine Aufgabe beschreibt er so: "Das Mobilitätsreferat wird die Verkehrswende in München als wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz voranbringen."

Auch er freue sich auf die IAA in München, versichert der Nordrheinwestfale ohne Parteibuch, der Wunschkandidat der grünen Stadtratsfraktion für den Chefposten im neu geschaffenen Referat war. "Die Zukunft im urbanen Raum wird mit weniger Autos sein, auch die Autokonzerne sind ganz klar auf dieser Linie und wir müssen diese Lösungen zeigen, wir müssen sie diskutieren, um dann auch die entsprechenden Mehrheiten in den Beschlüssen zu bekommen", umreißt Dunkel das Ziel des Mobilitätskongresses.

Damit liegt er ganz auf der Linie grüner Verkehrspolitiker. Und damit weit entfernt von CSU und Autofahrerclub "Mobil in Deutschland", aber auch in ziemlicher Distanz zu verkehrspolitischen Positionen, wie sie die SPD-Rathausfraktion derzeit vertritt.

Weitere Streitpunkte absehbar

Dass sich der Streit um die Verkehrswende in München schnell beruhigen wird, scheint unwahrscheinlich. Denn weitere umstrittene Weichenstellungen stehen auf der Tagesordnung. Demnächst muss der Stadtrat entscheiden, ob es auch in diesen Sommer wieder Pop-up-Radwege geben wird, die dem Autoverkehr auf wichtigen Straßen in der Stadt etliche Fahrspuren nehmen.

Genauso umstritten: Die Pläne für mehrere Fahrradschnellwege aus allen Himmelrichtungen ins Stadtzentrum. Diese würden nicht nur weit mehr als 100 Millionen Euro kosten, sondern auch mehrere tausend PKW-Parkplätze, macht die CSU dagegen mobil. SPD und Grüne dagegen sind sich immerhin in dieser Frage einig. E-Bikes ermöglichen es immer mehr Menschen, auch längere Strecken mit dem Fahrrad zu fahren. Wenn man wolle, dass es weniger Staus in der Stadt gebe, müsse man das Fahrradfahren sicherer und attraktiver machen.