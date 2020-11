München erstmals über Inzidenzwert 200

Die Sieben-Tage-Inzidenzzahl hat sich in der Landeshauptstadt München in den vergangenen zwei Wochen verdoppelt. So hatte die Landeshauptstadt am 25. Oktober erstmals den Corona-Inzidenzwert 100 überschritten. Jetzt liegt der Wert über 200.

Inzidenzwert bei 204

Konkret meldet das Robert-Koch-Institut aktuell den Wert 204. Das heißt, dass binnen einer Woche pro Tag im Schnitt 204 Menschen pro 100.000 Einwohner positiv getestet wurden. Am Sonntag lag dieser Wert noch bei 189,3.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden bereits mehr als 20.600 Infizierte in München gemeldet. An oder mit dem Coronavirus gestorben sind nach Angaben des RKI seit Beginn der Pandemie 255 Menschen.