München erstickt im Stau: Warten auf die Verkehrswende

Wenn man in einer Stadt wie München lebt, muss man eigentlich nur mal kurz vor die Tür gehen, um zu sehen, wie es um die Mobilität bestellt ist: Die kleinen Straßen sind zugeparkt - die großen verstopft. Die Autos werden mehr - und gleichzeitig immer größer. Elektro-Autos sieht man dabei zwar immer öfter, sind aber im Verhältnis zumindest bisher in der Unterzahl.

Kein erhöhtes Baustellenaufkommen

Am Münchner Stachus sind sich die Autofahrer sicher, dass die Straßen wieder voller sind. Man müsse ja nur mal auf den Mittleren Ring schauen. Andere nehmen mehr Baustellen als vor Corona wahr und brauchen für gewohnte Strecken plötzlich die doppelte Fahrtzeit. Doch die Baustellen alleine sind es nicht, weiß Stefan Bauer vom Baureferat München. Er ist Baustellenkoordinator der Landeshauptstadt und sagt, es hätte im Sommer nicht mehr Baustellen als in den Jahren zuvor gegeben.

Ihm zufolge sind die Gründe vielschichtig. Es sei wahrscheinlich auch der Pandemie geschuldet, denn es gebe weniger Veranstaltungen, weniger Beeinträchtigungen des Baustellengeschehens im Jahr und da seien die Baustellen etwas entzerrter. Weil etwa das Oktoberfest ausgefallen ist, verteilten sich die Baustellen in diesem Jahr zeitlich besser.

Homeoffice-Ende ein Grund für die Zunahme des Verkehrs

Alexander Kreipl, Verkehrsexperte des ADAC Südbayern, sieht neben den Baustellen, die witterungsbedingt noch im Herbst fertig werden müssen, noch weiter Ursachen für vollere Straßen. So wollten viele Firmen ihre Mitarbeitenden wieder in der Firma statt im Homeoffice sehen. Und so manch einer würde auch vom Fahrrad wieder aufs Auto umsteigen, da das Wetter wieder etwas schlechter wird. Wenn dann noch Beeinträchtigungen im Straßennetz hinzukämen, hätte man sehr schnell wieder einen Stau.

Der ADAC hat auch die Anzahl der Staus an den Autobahnen verglichen - von Januar bis September 2019 mit diesem Jahr, und zwar an den Autobahnen, die in der Stadt enden. Laut Kreipl kommt es zum Beispiel auf der A94 wegen der installierten Ampelschaltung zu mehr Staus als noch im Jahr 2019.

ADFC fordert mehr Platz für Fahrradfahrer

Der Verkehr auf dem Mittleren Ring und innerhalb des Rings fließt nicht mehr so gut. In Richtung Zentrum sind auch Fahrspuren und Parkplätze weggefallen im Rahmen der angestrebten Verkehrswende. Dafür sind Fahrradstreifen eingerichtet worden und Radwege verbreitert. Maria Deingruber vom Münchner ADFC steht voll dahinter. Sie sagt es brauche mehr Platz für Fahrradfahrer, für Fußverkehr und den ÖPNV, damit die Städte sich gut entwickelten. Sie befürchtet, dass 2030 München im Dauerstau stehen wird, wenn wir jetzt nicht umsteuern.

Der Platz muss erst geschaffen werden

Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger: Alle wollen mehr Platz, den es in einer Stadt wie München nicht gibt. Georg Dunkel, der Mobilitätsreferent der Landeshauptstadt, beschreibt im BR24 Thema des Tages, wie hitzig und angespannt die Debatte mittlerweile geführt wird. Es sei deshalb wichtig, noch mehr und besser zu informieren und zu erklären, warum wir die Verkehrswende brauchen, um die Klimaschutzziele und das weitere Wachstum in der Region zu schaffen:

Je konkreter die Entscheidungsvorschläge und Umsetzungen dann rücken, desto unsicherer werden letztendlich auch Bürgerinnen und Bürger und haben auch Angst vor der Veränderung. Diese Angst müssen wir noch besser annehmen, über die Notwendigkeit informieren und letztendlich auch aufzeigen, dass wir hier Lösungen entwickeln, die effizienter den Verkehr in dieser Stadt abwickeln wollen und gleichzeitig auch lebenswerte Räume schaffen." Georg Dunkel, Mobilitätsreferent der Landeshauptstadt München.

Dunkel hält es für notwendig, hierfür einen "Strauß an Maßnahmen" zu entwickeln. Das absolute Rückgrat in der Zukunft wird aus seiner Sicht ein noch viel besserer und attraktiverer ÖPNV sein müssen:

Der ÖPNV ist mit Abstand das effizienteste Verkehrsmittel und das werden wir auch weiter ausbauen müssen. Den Radverkehr zu fördern ist das Andere, aber wir müssen uns natürlich auch überlegen, wie schaffen wir es, den zusätzlichen Platz für mehr Busse für mehr Radverkehr zu finden, und das geht letztendlich auch nur, indem wir Parkplätze für diese Nutzungen mal hernehmen oder auch eine Fahrspur, und das führt natürlich in der Summe zu Veränderungen, die wir kontrovers diskutieren. Georg Dunkel, Mobilitätsreferent der Landeshauptstadt München.

Kommunen wünschen sich mehr Entscheidungsfreiheit

Laut Dunkel benötigen die Kommunen viel mehr Geld für den Ausbau und den Betrieb des ÖPNV in den Kommunen. Entscheidungskompetenz ist das Andere, denn wenn man Dinge im Straßenraum verändere, brauche man auch mehr Entscheidungskompetenzen: "Dass wir das wirklich alleine auch als Kommune entscheiden dürfen, mal Dinge auszuprobieren, aber auch Regeln - sei es Geschwindigkeiten, Parkgebühren, dass wir das in eigener Kompetenz in den Parlamenten entscheiden dürfen."

