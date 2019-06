München: Erschöpfter Schwan stürzt auf Motorhaube

Ein Wasservogel stürzte gestern Abend gegen 19 Uhr am Münchner Altstadtring unvermittelt auf den Pkw einer 32-jährigen Autofahrerin. Die Frau stoppte umgehend und rief die Polizei.

Per Schwanen-Krankentransport zur Feuerwehrwache

Vermutlich hatte sich der Schwan zuvor in dem Befestigungsdraht einer Straßenbeleuchtung verheddert. Die Beamten holten die Feuerwehr zu Hilfe, die den sichtlich erschöpften und verstörten Schwan in einer speziellen Transportbox für Großvögel zunächst in die nahegelegene Brandwache brachte.

Schwan wird in Tierklinik behandelt

Von dort holte ihn die Tierrettung und fuhr weiter zu einer Tierklinik. Was den Schwan zur rush hour über die verkehrsreiche Straße getrieben oder gelockt hat, ist nicht bekannt. Über seinen Gesundheitszustand konnte die Polizei keine Angaben machen.