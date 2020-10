München: Erneut Streiks im Öffentlichen Dienst

Gestreikt wird unter anderem beim Abfallwirtschaftsbetrieb München. Am Freitag und Samstag kann es deshalb zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr oder den Wertstoffhöfen kommen.

Pro Streiktag können in München etwa 60.000 Tonnen nicht entleert werden. Welche Bereiche genau betroffen sind, will der Abfallwirtschaftsbetrieb auf seiner Internetseite und in den sozialen Medien veröffentlichen.

Notfallversorgung in städtischen Krankenhäusern wird gewährleistet

Streiken werden außerdem Beschäftigte des Baureferats, zum Beispiel bei Gartenbau oder Tiefbau, Beschäftigte in den Stadtbibliotheken, im Sozialreferat und an allen Standorten der München Klinik. Die Notfallversorgung wird aber sichergestellt.

Mitarbeiter der Straßenreinigung sollen laut Verdi am Sonntag ihre Arbeit niederlegen.

Klatschen reicht nicht

In der zweiten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber von Bund und Kommunen kein Angebot vorgelegt. Die Diskussion darüber, wer die Kosten der Corona-Krise zahlen soll, sei voll entbrannt, so Verdi Geschäftsführer Heinrich Birner. Das sollten nicht die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst sein, die vor Kurzem noch beklatscht wurden, sagt er.

Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent mehr Lohn. Die dritte Verhandlungsrunde mit den kommunalen Arbeitgebern findet am 22. und 23. Oktober statt.