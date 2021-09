NS-Bezug: Einige Münchner Straßen könnten umbenannt werden

6.300 Straßennamen gibt es in München, und bei 45 davon hat ein Expertengremium einen "erhöhten Diskussionsbedarf" festgestellt. In vielen Fällen geht es um das Verhalten der Namensgeber in der Nazi-Zeit. Ins Auge fällt aber etwa auch die Nennung von Robert Koch: Dieser war an Menschen-Experimenten mit Medikamenten in der früheren Kolonie Kamerun beteiligt.

Münchner Stadtrat muss entscheiden

Die komplette Liste wurde inzwischen – ebenso wie der zugrunde gelegte Kriterienkatalog - veröffentlicht und soll nun weiter nicht-öffentlich diskutiert und überprüft werden. Ende 2022 wollen die Experten damit fertig sein und für eine Empfehlung für das weitere Vorgehen abgeben. Dann muss der Stadtrat entscheiden.

In der Diskussion: Von Agnes Miegel- bis Wißmannstraße

Konkret geht es dabei um folgende Straßen: Agnes-Miegel-Straße (benannt 1983), Alois-Wunder-Straße (1978), Bestelmeyerstraße (1956), Bonselsstraße (1953), Butenandtstraße (1996), Deikestraße (1936), Dominikstraße (1932), Elly-Ney-Weg (1994), Emil-Nolde-Straße (1970), Ernst-Haeckel-Straße (1947), Hansjakobstraße (1925), Hans-Koch-Weg (1965), Hella-von-Westarp-Straße (1936), Herbert-Quandt-Straße (1987), Hermann-Proebst-Weg (1976), Hilblestraße (1956), Ina-Seidel-Bogen (1984), Kabastastraße (1956), Kardinal-Faulhaber-Straße (1952), Kißkaltplatz (1930), Kraepelinstraße (1927), Langbehnstraße (1931), Leutweinstraße (1935), Linnenbrüggerstraße (1936), Ludwig-Thoma-Straße (1947), Lüderitzstraße (1932), Martin-Heidegger-Straße (1983), Max-von-Gruber-Straße (1927), Messerschmittstraße (1983), Mottlstraße (1914), Nachtigalstraße (1925), Nettelbeckstraße (1932), Oswald-Bieber-Weg (1985), Otto-Merkt-Weg (1964) Pfitznerstraße (1923), Richard-Wagner-Straße (1898), Richard-Strauss-Straße 1915/1958), Robert-Koch-Straße (1931), Rohmederstraße (1932), Teuchertstraße (1936), Treitschkestraße (1960), Von-Erckert-Straße/-Platz (1933/37), Von-Gravenreuth-Straße (1933) , Werner-Egk-Bogen (1985), Wißmannstraße (1932).

Bis zu 327 Straßennamen müssten erläutert werden

Neben dieser sogenannten "Short List" gibt es auch noch eine Aufstellung von 327 weiteren Straßennamen, die einen "Kontextualisierungsbedarf" aufweisen könnten. Sie könnten also durch "kritisch-distanzierende" Texte auf kleinen, dazu gehängten Schildern näher erläutert und kommentiert werden.

Die Arbeit des Expertengremiums ist eine Gratwanderung: Einerseits sollen historisch belastete Persönlichkeiten nicht gewürdigt werden. Andererseits sind Straßennamen auch "erinnerungskulturelle Jahresringe", wie Andreas Heusler vom Stadtarchiv München es ausdrückt. Die Besetzung des Straßenraums durch frühere Generationen spiegle auch die Stadtgeschichte wider.

Sechs Straßen in München bereits umbenannt

Über den Umgang historisch belasteten Straßennamen wird in München schon seit vielen Jahren diskutiert. Tatsächlich umbenannt wurden seit dem Jahr 2000 aber nur sechs Straßen "aufgrund einer schwerwiegenden Belastung des Namensgebers" – so wurde etwa aus der Meiser- eine Katharina-von-Bora-Straße. 2016 wurde das Stadtarchiv vom Stadtrat mit einer grundlegenden Überprüfung des Katalogs der Straßennamen beauftragt. Das Ergebnis sind die nun vorliegenden Listen.

Expertengespräch im Livestream

Über das Verfahren, den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen informiert das Stadtarchiv auch am Donnerstag (30. September, 19 Uhr). An der Veranstaltung "Problematische Ehrungen. Historisch belastete Straßennamen und der Umgang mit ihnen" nehmen auch Fachleute aus Berlin, Mainz und Salzburg teil. Alle Zuhörerplätze sind bereits vergeben, weitere Interessenten können die Diskussion aber im Live-Stream verfolgen.