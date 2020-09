Einbruch mit dem Auto - Diebe räumen Juweliergeschäft aus

Erneut haben sich zwei Diebe mit einem Auto Zugang zu einem Juweliergeschäft in der Münchner Altstadt verschafft. Sie rammten ein Schaufenster und räumten anschließend große Teile des Ladens leer. Es ist bereits der zweite derartige Fall in der Münchner Innenstadt in diesem Jahr.

Mit geklautem Golf ins Schaufenster zum Gold gefahren

Die zwei komplett schwarz gekleideten Täter schlugen kurz vor vier Uhr zu. Mit einem schwarzen VW Golf fuhren durch einen Torbogen und rammten eine seitliche Eingangstüre eines Juweliergeschäfts, das sich in der Nähe des Marienhofs hinter dem Münchner Rathaus befindet. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Tür aufgesprengt und die beiden Männer konnten ins Innere des Luxusladens gelangen.

Höhe der Beute noch unklar

Sie rafften Schmuck und Wertgegenstände an sich und verschwanden nach wenigen Minuten zu Fuß. Laut Polizei hatten die Täter den Wagen gestern Nachmittag im Münchner Westen extra für den Überfall gestohlen. Das geklaute Auto ließen sie zurück, die Höhe der Beute ist nach wie vor unklar.

Einbruch bei Juwelier: Nach wenigen Minuten war alles vorbei

Die ganze Aktion dauerte nur wenige Minuten. Ein Augenzeuge hat zwei komplett schwarz gekleidete, ca. 1,70 Meter große Männer beobachtet. Die über einen Sicherheitsdienst alarmierte Polizei fahndete mit über 30 Streifen und einem Hubschrauber nach den beiden Einbrechern, allerdings ohne Erfolg.

Schon der zweite derartige Fall in der Münchner Innenstadt

Erst im Februar erbeutete eine Bande mit der gleichen Methode bei einem nahegelegenen Juweliergeschäft mehr als 1,5 Millionen Euro. Die vier Täter konnten bis heute nicht ermittelt werden. Die beiden Tatorte befinden sich in der Nähe des Marienhofs hinter dem Münchner Rathaus und sind nur wenige Schritte voneinander entfernt.