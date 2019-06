München: Dreijähriger Junge verschluckt Tomate und läuft blau an

Durch das Verschlucken einer Cocktailtomate ist ein dreijähriger Junge in München bewusstlos geworden. Beim Abendessen habe der Junge am Mittwoch die Tomate verschluckt, teilte die Feuerwehr mit. Innerhalb kurzer Zeit lief das Kind blau an.

Krampfanfall aufgrund von Sauerstoffmangel

Die Versuche der Eltern, die Tomate zu entfernen, blieben erfolglos. Aufgrund des Sauerstoffmangels erlitt der kleine Junge zudem noch einen Krampfanfall. Noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes konnten First-Responder ( Voraushelfer, die bei besonders schweren Fällen zusätzlich geschickt werden) die Tomate entfernen. Das Kind rang nach Luft, erwachte wieder und kam zu sich. Es wurde sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht.

Ersticken gehört zu den häufigsten Todesursachen bei Kindern

Laut statistischem Bundesamt gehört Ersticken zu den zehn häufigsten Todesursachen bei Kindern unter 15 Jahren. 2015 starben in Deutschland 29 Kinder, weil sie erstickt sind. Besonders gefährlich für Kinder sind kleine Weintrauben, Erdnüsse, Bonbons oder eben Cocktailtomaten. Da die Atemwege bei Kindern kleiner und enger sind als bei Erwachsenen ist die Wahrscheinlichkeiter eines Aspiration (Fachbegriff, wenn Lebensmittel oder andere Dinge in die Atemwege geraten) größer. Zusätzlich ist bei kleinen Kindern unter fünf Jahren der Schluckmechanismus noch nicht vollständig entwickelt ist, kann es sein, dass kleine runde Nahrungsmittel in die Luftröhre rutschen und dort stecken bleiben.

Schnell reagieren: effektives Husten

Wenn ein Gegenstand oder ein Lebensmittel die Atemwege blockiert, heißt es: schnell reagieren, denn dann zählt jede Sekunde. Viele Eltern haben den Impuls den betroffenen Kind einen Finger in den Hals zu stecken, in der Hoffnung, dass das Kind erbricht. Leider hilft diese Maßnahme überhaupt nicht, da in diesem Fall ja die Luftröhre verstopft ist, nicht die Speiseröhre. Ludwig Schmid, Kindernotarzt aus München empfiehlt:

"Animieren Sie Ihr Kind zum effektiven Husten, denn Husten ist das beste Mittel gegen eine Aspiration."

Wenn das nicht hilft oder nicht mehr möglich ist, sollte man es mit dem Heimlich-Griff probieren. Er kann sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kinder durchgeführt werden.