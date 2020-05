München: Diakonweihe in Corona-Zeiten

"Versprichst Du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam?", fragte Kardinal Reinhard Marx nacheinander die fünf jungen Männer, die einmal Priester werden wollen. "Ich verspreche es", sagten sie alle. Vorher hatten sie auch schon gelobt, der Ehe abzuschwören, sich ihr Leben lang an den Zölibat zu halten - und das, obwohl sie erst zwischen 25 und 34 Jahren alt sind. "Hier bin ich", sagten sie, als sie sich ihrem Bischof zu Beginn der Zeremonie vorstellen.

Normalerweise Weihe auf dem Freisinger Domberg

Der Erzbischof von München und Freising hat am Samstag im Münchner Liebfrauendom fünf junge Priesteranwärter zu Diakonen geweiht. Es ist eine eigentlich uralte Zeremonie - inklusive minutenlangen Liegens vor dem Altar. In diesem Jahr aber kommen einschneidende Änderungen dazu. Dabei ist noch die kleinste, dass die Weihe in diesem Jahr in München stattfindet und nicht - wie traditionell - auf dem Freisinger Domberg, wo einst schon ein gewisser Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., die Priesterweihe empfing.

Lange habe man gezögert, ob das möglich sei, sagte Marx angesichts der Corona-Pandemie, die Gottesdienste derzeit nur unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen erlaubt. Aber die Weihe der fünf jungen Männer sei ein Zeichen, dass der Weg der Kirche weitergehe– auch unter widrigen Umständen.

Handauflegen trotz Corona

Für die Weihe verzichtete Marx sogar kurzfristig auf die Corona-Abstandsregeln. "Da die Handauflegung unverzichtbar ist, um die Diakonenweihe gültig zu spenden, erfolgt sie auch in Zeiten der Coronakrise", teilte das Erzbistum mit. Vor jeder Handauflegung ließ Marx sich aber die Hände desinfizieren. Und noch eine weitere Corona-Regel wurde nicht eingehalten an diesem Tag: Der Gottesdienst dauerte 88 Minuten - und damit 28 Minuten länger als in Corona-Zeiten eigentlich erlaubt.