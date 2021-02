München: Corona-Inzidenzwert wieder beinahe bei 35

Die Corona-Inzidenz in München liegt wieder fast bei 35. Am Mittwochvormittag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 34,8 – im Vergleich zu 31,6 am Dienstag. Die Zahl gibt jeweils die für die vergangenen sieben Tage neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner wider. Zuletzt war der Wert zurückgegangen – bis auf 28,5 am vergangenen Donnerstag.

Am Dienstag hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) für den Fall, dass der Inzidenzwert auch Anfang März weiterhin unter 35 liegt, weitergehende Lockerungen der Corona-Regeln gefordert. Doch die Regierung von Oberbayern teilte am selben Tag mit, dass die Stadt die Einschränkung nicht weiter lockern darf und verwies auf die sich ausbreitenden Virus-Varianten.

Ausgangssperre im Berchtesgadener Land wird aufgehoben

Im Landkreis Berchtesgadener Land geht die Zahl der Neu-Infektionen dagegen weiter zurück. Deshalb wird ab Donnerstag die nächtliche Ausgangssperre wegfallen. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Grund dafür ist, dass der Inzidenzwert seit sieben Tagen nicht mehr über 100 angestiegen ist.

Die 7-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 68,9. Das bedeutet für Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, dass sie keinen triftigen Grund mehr benötigen, um sich nachts draußen aufzuhalten. Sollte die Inzidenz wieder über 100 ansteigen, tritt die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr wieder in Kraft.