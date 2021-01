München: Corona-Demos bisher ohne besondere Vorkommnisse

Die drei aktuell stattfindenden Demonstrationen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen in München sind bisher ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München auf BR-Anfrage.

An dem um 14 Uhr am Olympiazentrum gestarteten "Autokorso gegen den Lockdown" nahmen rund 190 Menschen mit 100 Fahrzeugen teil. 200 Teilnehmer waren vom Veranstalter im Vorfeld angemeldet worden. Die Auflagen wurden laut Polizei eingehalten, der Autokorso verlief ohne jegliche Vorkommnisse. Gegen 16.30 Uhr endete er dann an der Theresienwiese. Bis dahin kam es im Innenstadtbereich immer wieder zu Verkehrsbehinderungen.

Polizei: Demonstrationen ruhig verlaufen

Auch bei den beiden anderen Demonstrationen gegen die geltenden Corona-Beschränkungen im Stadtgebiet verlief laut Polizei alles ruhig und im Rahmen. Ab 13 Uhr fand im Bereich des Einkaufszentrums "Riem Arcaden" eine Veranstaltung unter dem Motto "Für Frieden und Freiheit" statt.

Hierzu wurden vom Veranstalter 200 Teilnehmer angemeldet, in der Spitze beteiligten sich laut Polizei 30 Menschen. An der ab 14 Uhr laufenden "Freiheitsversammlung" am Max-Joseph-Platz, zu der ebenfalls 200 Teilnehmer angemeldet worden waren, nahmen in der Spitze 55 Menschen teil, so der Polizeisprecher. Beide Demonstrationen waren bis 16 Uhr angemeldet.

Um 16.30 Uhr startete dann am Marienplatz eine weitere Kundgebung gegen die aktuelle Corona-Politik. Sie steht unter dem Motto "Für Wahrheit, Für Klarheit" und ist bis 19 Uhr angemeldet. Auch hierfür wurden im Vorfeld beim Kreisverwaltungsreferat 200 erwartete Teilnehmer gemeldet.