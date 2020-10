Stadt München kann über Corona-Bußgeld frei verfügen

Bei dem Bußgeld, das bei Verstößen gegen die Corona-Regeln verhängt wird, handle es sich "nicht um zweckgebundene Einnahmen", erklärte die Kämmerei der Stadt München auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

"Daher fließen diese Gelder gemäß dem Gesamtdeckungsprinzip in den städtischen Gesamthaushalt." Kämmerei der Stadt München

München nimmt mit Corona-Bußgeldern 1,2 Millionen Euro ein

München hat nach Medienberichten zwischen April und Ende September wegen Corona-Verstößen mehr als 9.100 Bußgeldverfahren eingeleitet und 1,2 Millionen Euro eingenommen. Nur in Hamburg soll es noch mehr Corona-Bußgeldverfahren gegeben haben.

Bayern verstoßen immer seltener gegen Corona-Regeln

Die Menschen in Bayern verstoßen allerdings immer seltener gegen Corona-Regeln. Die Zahl der Anzeigen hat laut bayerischem Innenministerium in den letzten Wochen nur leicht zugenommen. Lediglich die Verstöße gegen die Maskenpflicht haben sich in den letzten vier Wochen etwa verdoppelt, auf jetzt knapp 3.800 Anzeigen.

Seit Mitte März sind bayernweit insgesamt knapp 67.400 Verstöße gegen die Corona-Auflagen angezeigt worden. Das sind nur etwa 3.000 mehr als vor einem Monat. Mit Abstand an der Spitze, mit fast 46.000 Anzeigen, sind dabei immer noch die Verstöße gegen Ausgangs-Beschränkungen.