Münchner Bürger wollen Grünflächen unantastbar machen

Ein Bündnis aus Bürgerinitiativen sowie Natur- und Umweltschutzorganisationen hat am Montag Listen mit 60.000 Unterschriften für das Bürgerbegehren "Grünflächen erhalten" im Münchner Kreisverwaltungsreferat abgegeben. Nötig gewesen wären für die erste Hürde eines Begehren in der Landeshauptstadt lediglich 35.000 Unterschriften.

Häuser für München statt Wiesen und Bolzplätze?

Konkret wird gefordert, die 1.200 Grünanlagen und Parks in der Stadt nicht anzutasten und nicht noch mehr Flächen zu versiegeln. Eben das drohe, weil den immer knapper werdenden Bauflächen "Begehrlichkeiten von Investoren und Stadtplanung" gegenüberstünden. Der Initiator des Bürgerbegehrens, Stefan Hofmeir, verwies etwa auf die Pläne für eine Wohnbebauung auf der Unnützwiese in Trudering (die dank Bürgerprotesten erhalten werden konnte) und die Umwidmung eines Bolzplatzes in Ramersdorf für eine Gartencenter-Erweiterung.

Auch die Stadtwerke hätten zwischenzeitlich geplant, Heizwerke in Grünanlagen zu bauen. "In allen Ecken Münchens" werde überlegt, "wo etwas abgeknapst werden kann", resümierte Hofmeir. Dabei sind allein schon wegen zunehmender Hitzewellen gerade in Städten Grünflächen notwendiger denn je, wie eine Studie aus Würzburg im Sommer gezeigt hat.

Tabuzonen für Pflanzen, Mensch und Tier

Die Unterschriftenlisten wurden per Schubkarren ins Münchner Wahlamt transportiert und an Mitarbeitende übergeben. Dort wird nun überprüft, ob alle Unterstützer auch in München gemeldet und somit zeichnungsberechtigt waren. Danach wird sich der Stadtrat mit dem Bürgerbegehren befassen. Bislang kämen wenig positive Signale aus der grün-roten Rathauskoalition, berichtet Hofmeir.

Dabei müsse man nicht zwingend bei der Bebauung auf Grünflächen ausweichen, betont Stadtrat Tobias Ruff (ÖDP). Seine Partei gehört zu dem Bündnis, das sich für das Bürgerbegehren stark macht und auch Unterschriften gesammelt hat. Bebauen könnte man laut Ruff etwa große Industriegebiete und Parkplätze. Auch könne man vorhandene Gebäude teilweise noch aufstocken. Doch Frischluftschneisen, Wanderachsen für Tiere und die Lebensqualität der Münchnerinnen und Münchner müssten dafür tabu sein.

Flächenfraß geht weiter

Beim Flächenfraß-Tempo ist Bayern weiter trauriger Spitzenreiter in Deutschland, obwohl die Zahlen leicht gesunken sind. Pro Tag wird derzeit immer noch eine Fläche von 10,3 Hektar versiegelt (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik). Das entspricht über 13 Fußballfeldern.