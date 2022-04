München: Blutiger Streit in der Fußgängerzone – zwei Verletzte

In der Münchner Fußgängerzone ist es am Nachmittag zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei die Frau aus einem Haus in der Sendlinger Straße gekommen; sie habe aus Schnittverletzungen an der Hand stark geblutet. Im Haus selbst fand die Polizei einen schwer verletzten Mann. Er werde derzeit im Krankenhaus notoperiert, sein Zustand sei kritisch, so der Polizeisprecher weiter. Auch die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Mordkommission ermittelt

Die Polizei geht von einer Auseinandersetzung zwischen der 27-jährigen Frau und dem 45-jährigen Mann aus; eine Gefahr für die Öffentlichkeit habe demnach nicht bestanden. Die beiden Personen wohnen in dem Haus in der Sendlinger Straße, allerdings in getrennten Wohnungen. Näheres zum Hintergrund des Streits ist noch nicht bekannt.

Die Münchner Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen.