München: Besucherschlangen vor Schließung der Neuen Pinakothek

Die Besucherschlangen reichten von den Trambahnhaltestellen an der Theresienstraße und Barerstraße bis zum Eingang der Neuen Pinakothek - so groß war der Andrang am Wochenende.

Als Abschiedsgeschenk war der Eintritt bis Silvester frei, gewissermaßen als Abschiedsgeschenk: Danach müssen Kunstfreunde für lange Zeit auf das Museum verzichten: Es bleibt voraussichtlich bis 2025 geschlossen, weil es dringend generalsaniert werden muss. Das Dach ist nicht mehr dicht und die Wände sind mit Schadstoffen wie Asbest belastet. Außerdem ist die Haustechnik - zum Beispiel Klimaanlage und Lüftung - stark veraltet.

Komplett verzichten müssen Besucher nicht

Die Neue Pinakothek war 1981 eröffnet worden. Neben der Bildergalerie mit Werken zum Beispiel von Klimt und van Gogh befindet sich dort auch eine Bibliothek mit mehr als 100.000 Bänden. Ab Frühjahr wird eine Auswahl der Werke in der Sammlung Schack gezeigt. Weitere Gemälde und Kunstobjekte kommen übergangsweise in die Alte Pinakothek. Auch Ausstellungen in anderen Museen der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sind geplant.