München beschließt noch heuer 10 Radverkehrsmaßnahmen

Noch in diesem Jahr werden dem Münchner Stadtrat zehn Projekte zur Abstimmung vorgelegt, mit denen der Radentscheid umgesetzt werden soll. Ziel sind mehr und besser erkennbare Radwege, mehr Sicherheit für Radler im Stadtverkehr und ein Radlring um die Altstadt, ähnlich dem Altstadtring für die Autos.

Altstadt-Radlring hat Priorität

In den nächsten beiden Quartalen sollen jeweils zehn weitere Projekte folgen, die dann ebenfalls zügig umgesetzt werden. Auf dieses Vorgehen und eine Zusammenarbeit haben sich Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Sprecher des Radentscheids bei einer Besprechung im Rathaus verständigt.

Ziel sei es, das Radwegennetz so schnell und effektiv wie möglich auszubauen, der Altstadt-Radlring habe dabei "höchste Priorität", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Dieser Radlring soll an jeder Stelle mindestens 2,30 Meter breit werden. Im Gespräch sind aber zum Beispiel auch "geschützte Radfahrstreifen“, die den Radweg durch einfache Einbauten von der Fahrbahn für Autos trennen.

Stadt sucht das Gespräch mit den Anwohnern

Oberbürgermeister Dieter Reiter erklärte, es gelte, "möglichst schnell , möglichst viel für den Radverkehr zu erreichen." Dazu will die Stadt auch auf die Stadtteilpolitiker und die Gewerbetreibenden zu gehen.

Erst im Sommer hatte der Münchner Stadtrat die Forderungen des Münchner Radentscheids übernommen. Bis 2025 muss die Stadt demnach nun für ein durchgängiges und sicheres Radverkehrsnetz sorgen.