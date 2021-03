München bekommt neue U-Bahn und mehr Trambahnen

Münchens öffentlicher Personennahverkehr wird attraktiver. Die Grundlage dafür hat der Stadtrat am Mittwoch mit einem neuen Nahverkehrsplan geschaffen, der gegen die Stimmen der CSU, ÖDP und Freien Wählern beschlossen wurde.

Zum Artikel "Überfüllte Bahnen und Busse trotz Corona"

Neue U9 und U5 bis Freiham

Konkret soll eine neue U-Bahnlinie U9 gebaut werden. Sie soll von Sendling nach Schwabing fahren. Sie soll nach ihrer Fertigstellung die Linien U3 und U6 entlasten. Dem offiziellen Stadtportal muenchen.de zufolge wird die Strecke von der Dietlinden- bis zur Implerstraße durch die Innenstadt führen. Neue Bahnhöfe sollen unter anderem an den Pinakotheken, am Elisabethplatz und am Esperantoplatz errichtet werden.

Die Linie U5 soll verlängert werden. Sie wird in Zukunft bis nach Freiham fahren. Noch in diesem Jahr soll mit dem Bau der Untergrundstrecke gestartet werden. Zunächst wird sie bis nach Pasing verlängert - es entstehen die neuen Bahnhöfe Willibadplatz, am Knie und Pasing Bahnhof. Der Antrag auf Streckengenehmigung für die Verlängerung Pasing - Freiham soll 2021 fertig sein. Wenn alles nach Plan geht, folgen 2022 und 2023 die Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Die Zeit, bis die neue Strecke in Betrieb geht, könnte durch eine Schnellbuslinie zwischen Freiham und dem Münchner Zentrum überbrückt werden.

Auch an diesen U-Bahn Linien soll gebaut werden

Die Verlängerung der U4 vom Arabellapark nach Englschalking ist bereits im Nahverkehrsplan enthalten. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob eine Verlängerung über die S8 hinaus, etwa zur Messestadt West, Sinn ergibt und ob im Münchner Nordosten künftig eine Tram fahren soll.

Nach bisherigen Untersuchungen könnte, so muenchen.de, eine Verbindungsspanne zwischen dem Kieferngarten (U6) und der Station Am Hart (U2) mit vier neuen Stationen die Verkehrsströme dort entlasten. Zumal auf dem Areal der früheren Bayernkaserne ein neues Siedlungsgebiet entsteht. Bisher gibt es hier aber noch keinen konkreten Streckenverlauf. Vor allem im Norden Münchens soll auch das Tramnetz ausgebaut werden.

Kritik am Zeitplan

Der Arbeitskreis Attraktiver Nahverkehr (AAN) im Münchner Forum begrüßt die Entscheidungen, kritisiert aber die fehlenden Zeitvorgaben für die Realisierung: "Auch ist das Ziel, die ersten hundert Kilometer Tram irgendwann in den 2040ern fertigzustellen, nicht allzu ehrgeizig – München soll bis 2035 klimaneutral werden, da muss der ÖPNV-Ausbau schneller gehen."