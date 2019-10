Knapp 100 Meter hoch - Zoff um neues Hochhaus in München

Wenn es um den Bau von Hochhäusern geht, dann gibt es in München immer Diskussionen. Der Unternehmer Hans Herrmann Thiel will einen 99 Meter hohen Büroturm im Norden der Stadt bauen. Das Hochhaus soll auf dem Gelände der Firma Knorr-Bremse AG entstehen, deren Hauptaktionär Thiel ist. Anwohner sehen das Hochhaus in seiner jetzigen Planung kritisch.

Hochhaus wird kleiner als gewünscht

Ein Berliner Architekturbüro ist mit der Planung beauftragt, Baubeginn soll 2022 sein. Die Baukosten liegen bei rund 100 Millionen Euro. Eigentlich wollten die Planer noch vier Stockwerke höher bauen. Das Büro-Hochhaus hätte so eine Höhe von 112 Meter erreicht. Für Hochhäuser, die die 100-Meter-Marke überragen, fehlt allerdings in München bisher die Akzeptanz von Politik und Bevölkerung.

Stadtrat hat neue Hochhaus-Studie beauftragt

Der Stadtrat hat eine Hochhaus-Studie in Auftrag gegeben, auf deren Basis die Stadt entscheiden will, was zukünftig beim Hochhausbau gewünscht und möglich ist. Wann diese Studie kommt, ist ungewiss. Die Investoren des Knorr-Bremse-Turms wollen das nicht abwarten und haben ihre Pläne deshalb abgespeckt.

Investor plant neues Stadtquartier

Rund um das Hochhaus plant der Investor, die OPES-Immobilien GmbH, ein ganzes Stadtquartier. Neben dem Büroturm entstehen auch Gewerbeimmobilien und einige hundert Wohnungen. Das Quartier liegt direkt an einer U-Bahn-Station. Städtebaulich sei das eine gute Lösung, sagt der Geschäftsführer der OPES-Immobilien GmbH im Gespräch mit dem BR.

"Per se ist es schon sinnvoll, gerade in Zeiten, in denen der Verkehr immer schwieriger wird zu bewältigen, dass wir die Nachverdichtung und damit auch die Hochhäuser an die Stellen bauen, an denen der ÖPNV auch da ist." Jürgen Büllesbach, Geschäftsführer

Anwohner sehen die Pläne kritisch

Gegenüber von dem geplanten Hochhaus, auf der anderen Seite der Moosacher Straße, liegen die Häuser des Olympiadorfes mit rund 3.200 Wohnungen. Viele Mieter und Eigentümer würden künftig auf das Hochhaus schauen.

Manche von ihnen lehnen Hochhäuser ganz grundsätzlich ab. Viele andere sind weniger radikal, fordern aber eine Überarbeitung der Pläne und der Gestaltung des Gebäudes.

"An dieser ganz besonderen Stelle lohnt es sich, wirklich zu überlegen: Was machen wir mit der Fassade? Muss das Gebäude so dastehen wir im Wettbewerb gezeigt? Soll es so kantig sein, soll es gedreht sein, kann es anders sein? Das wäre noch zu überlegen und das würden wir uns sehr wünschen." Monika Mühlenbeck-Krausen, EIG Einwohner-Interessen-Gemeinschaft Olympisches Dorf e.V.

Diese Kritik rührt aus den Erfahrungen mit einem anderen Hochhaus, das bereits direkt neben dem geplanten Knorr-Bremse-Turm steht: Der sogenannte Mo82-Tower, 2018 eröffnet. Ein Hotel, 70 Meter hoch, über dessen Architektur viele Anwohner vernichtend urteilen: zu langweilig, zu hässlich und zu simpel!

Denkmalschutz plädiert für ein niedrigeres Gebäude

Die Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt München schlägt vor, den Knorr-Bremse-Turm nur 78 Meter hoch zu bauen. Vor allem um die Blickachse vom Olympiagelände aus nicht zu sehr zu beeinträchtigen.

Blickt man nämlich vom Olympiaberg in Richtung Norden, würde der neue Büroturm genau in der Kulisse des Olympiageländes und des Olympiaparks auftauchen. Diese Aussicht auf das architektonisch einmalige Ensemble will die Stadt München als Unesco-Weltkulturerbe eintragen lassen. Ein neues Hochhaus soll diesen Plan nicht zunichte machen.

Investor: Pläne werden überarbeitet

Der Investor hat in diesem Punkt die Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz zugesagt. Die Fassade werde noch komplett überarbeitet und auch bei der endgültigen Höhe des Büroturms habe man sich noch nicht abschließend festgelegt.