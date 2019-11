München bekommt ein Actionsportzentrum

München wird um eine Freizeitmöglichkeit reicher. Denn in der Landeshauptstadt soll ein Actionsportzentrum entstehen. Dort gibt es dann vom Wetter unabhängige Trainingsmöglichkeiten für Skateboarding, Freestyle-Bike und Parcours.

Actionreicher Schulsport, Konzerte und mehr

Schulen können auch ihren Sportunterricht abhalten. Geplant sind daneben Ferienangebote, Wettbewerbe, Konzerte und Workshops. Der Stadtrat hat jetzt das Konzept, genehmigt, den Projektauftrag erteilt und die Finanzierung in Höhe von rund 50 Millionen Euro beschlossen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sprach von einem "Leuchtturmprojeket".

Actionsportzentrum ist in Pasing geplant

Das Zentrum soll auf einem ehemaligen Fabrikgelände in Pasing entstehen - im denkmalgeschützten bestehenden Gebäude und in einem benachbarten Neubau. Dass großer Bedarf an so einem Zentrum besteht, hatte zuvor eine Erhebung "in der Actionsportszene" gezeigt. Demnach gibt es in der Stadt 6.000 aktive Skateboarder, etwa 2.000 BMX-Biker und etwa ebenso viele Parkour-Sportler.