München: Behinderungen wegen Fahrraddemo erwartet

Wer an diesem Samstag nicht unbedingt mit dem Auto in die Münchner Innenstadt muss, sollte dies unterlassen. Darum bittet die Polizei. Rund 2.000 Teilnehmer haben sich zu einer großen Fahrraddemonstration angemeldet. Los gehen soll sie um 15 Uhr am Odeonsplatz.

Hier könnte es Staus und Straßensperren geben

Die Route verläuft über die gesamte Innenstadt westlich der Isar. Die Veranstalter planen, den Altstadtring abzufahren, wo ein durchgehender Fahrradweg gefordert wird. Danach zieht sich die Route in Richtung Norden zum Haus der Kunst und an der Isar entlang wieder in Richtung Süden zur Brudermühlstraße. Ab circa 15.45 Uhr wollen die Demonstranten die Lindwurmstraße wieder in Richtung Norden einschlagen, und am Hauptbahnhof vorbei bis zum Stiglmaierplatz fahren, von wo sie gegen 16.15 Uhr über die Hackerbrücke das Ziel Theresienwiese ansteuern wollen. Die Veranstaltung ist laut Polizei bis 17 Uhr an der Theresienwiese angemeldet.

Stadt soll mehr für Fahrradfahrer tun

Die Veranstalter fordern, dass die Verwaltung der Landeshauptstadt beim fahrradgerechten Umbau der Verkehrsinfrastruktur mehr Tempo macht.