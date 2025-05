Nach Unfall an Trambahn-Haltestelle: Studentin tot

Fast eine Woche nach dem schweren Autounfall an einer Straßenbahn-Haltestelle in München ist eine der sieben Verletzten gestorben. Die 22 Jahre alte Studentin sei am Dienstag ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher.

Den Zustand der jungen Frau hatte die Polizei zuvor als kritisch bezeichnet. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Auto fuhr in Haltestelle in München - mehrere Verletzte

Bei dem Unfall am 7. Mai war ein 52 Jahre alter Autofahrer mit seinem SUV nahe der Donnersbergerbrücke an einer vielbefahrenen Kreuzung in eine Straßenbahn-Haltestelle gefahren.

Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Nach Zeugenaussagen war der SUV mit hoher Geschwindigkeit in das Wartehäuschen der Tram-Haltestelle gefahren.

Nach dem Unfall hatte die Polizei mitgeteilt, ein weißer Kleinlaster könnte am Ablauf beteiligt gewesen sein. Der Fahrer hielt nach dem Unfall an und ist der Polizei bekannt. Ob es eine Berührung zwischen dem Kleinlaster und dem SUV gegeben hatte, werde noch ermittelt.