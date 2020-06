München: Auto fährt in Menschengruppe - Großfahndung läuft

In der Ungererstraße im Münchner Stadtteil Schwabing ist laut Polizei am Nachmittag ein Pkw in eine Menschengruppe gefahren. Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums München sollen die Insassen danach ausgestiegen und auf die Menschen eingeschlagen haben, um anschließend zu flüchten.

Bislang drei Verletzte

Bei der Tat wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei Personen verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Es läuft eine Großfahndung, zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Nach Einschätzung der Polizei besteht derzeit keine öffentliche Gefahr durch die Flüchtenden. Denn es deute Einiges darauf hin, dass die Personen sich gekannt hätten, sagte ein Sprecher der Polizei München .

Großer Bereich gesperrt

Der Bereich rund um die Ungerer- und Domagkstraße ist großräumig abgesperrt. Auch die Ludwig- und die Loepoldstraße in Schwabing sind betroffen.