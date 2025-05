München: Auto fährt in Haltestelle – mehrere Verletzte

Ein Auto ist am Mittag in München in das Wartehäuschen einer Trambahn-Haltestelle gefahren. Nach ersten Informationen der Feuerwehr wurden mehrere Menschen verletzt, drei von ihnen schwer.

Polizei München geht von Unfall aus

Die Münchner Polizei geht von einem Unfall aus. "Nach aktuellem Kenntnisstand ist kein anderer Hintergrund bekannt", sagte eine Sprecherin.

Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz

Die Unfallstelle befindet sich an der Ecke Arnulfstraße und Donnersberger Straße. Die Feuerwehr bittet darum, den Bereich zu meiden. Ein Großaufgebot an Rettungskräften sei im Einsatz. Mehrere Tram- und Buslinien wurden umgeleitet.