München ist 2022 erneut Deutschlands Stauhauptstadt

München ist laut einer Studie des US-amerikanischen Verkehrsdatenanbieters INRIX 2022 erneut Deutschlands Stauhauptstadt. Demnach haben Autofahrer über das gesamte letzte Jahr gerechnet in München 74 Stunden im Verkehrsstau verloren, wenn sie regelmäßig unterwegs waren. "Der staureichste Straßenabschnitt liegt wie 2021 am Mittleren Ring in München, insgesamt sank die Zahl der Münchener Staustunden aber leicht", so der INRIX Traffic Scorecard 2023.

Auf München folgen Berlin mit 71 Staustunden und Hamburg mit 56. Auf Rang zehn liegt Nürnberg mit einem errechneten Zeitverlust von 40 Stunden.

Verkehr nähert sich wieder dem Vorkrisenaufkommen

Die Staustudie identifiziert und bewertet Stau- und Mobilitätstrends in mehr als 1.000 Städten in 50 Ländern, wie INRIX betont. Für das Jahr 2022 zeige sich: "Das Verkehrsaufkommen nähert sich wieder dem Vorkrisenniveau von 2019 an." München liegt allerdings 15 Prozent unter der Staudauer aus der Zeit vor Corona 2019, bei Nürnberg sind es minus fünf Prozent.

Für den Verkehrsexperten des ADAC Südbayern Alexander Kreipl sind die Ergebnisse der Studie keine große Überraschung. Dass die Staudauer noch unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit angegeben wird, kann laut Kreipl daran liegen, dass immer noch in einem erheblichen Maße im Home-Office gearbeitet werde und möglicherweise auch weniger Baustellen 2022 für einen besseren Verkehrsfluss gesorgt haben.

ADAC: Keine Anstrengung, Stauzeiten zu verringern

Mit einer Durschschnittsgeschwindigkeit von 18 km/h fließt der Verkehr in der Münchner Innenstadt laut der INRIX-Daten deutlich langsamer als in Berlin (23 km/h) oder Hamburg (24 km/h). Der am stärksten vom Stau betroffene Straßenabschnitt in München wird von INRIX am Mittleren Ring im Abschnitt zwischen Stettnerstraße und Plinganserstraße identifiziert.

"Wer diese Strecke im Jahr 2022 regelmäßig zu Stoßzeiten fuhr, für den summierten sich die täglichen 13 Minuten Zeitverlust auf 51 Stunden", so die Studie. Damit ist der Mittlere Ring vor dem Elbtunnel in Hamburg Deutschlands Staustrecke Nummer eins. Laut Alexander Kreipl sind in der Münchner Stadtpolitik keine Anstrengungen zu bemerken, Stauzeiten zu reduzieren. Verglichen mit internationalen Metropolen steht München aber noch ganz gut da. In London und Chicago werden 150 Staustunden gezählt und auch in Paris sind es noch 138.