München: Alkoholverbot an fünf Plätzen am Wochenende

Am Freitagabend tritt in München ein neues Alkoholverbot für zwei Nächte der Woche - die auf Samstag und auf Sonntag - in Kraft. Die Stadt hat es am Mittwoch erlassen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung wurde soeben veröffentlicht.

Kein Verkauf ab 21 Uhr - kein Konsum ab 23 Uhr

Konkret geht es um ein Verkaufsverbot von 21 bis sechs Uhr und ein Konsumverbot von 23 bis sechs Uhr in den Nächten auf Samstag und Sonntag. Die Regelungen gelten - anders als in einer früheren Version - nur noch auf öffentlichen Flächen an klar definierten "Hotspots": Baldeplatz, Gärtnerplatz, Gerner Brücke, Isarauen zwischen Reichenbachbrücke und Wittelsbacherbrücke, Wedekindplatz sowie im Fall des Verkaufsverbots auch "in einem klar definierten weiteren Umfeld."

Verstöße kosten mindestens 150 Euro Bußgeld

Wer gegen das Alkoholkonsumverbot verstößt, muss mindestens 150 Euro Bußgeld bezahlen. Bei Verstößen gegen das Verkaufsverbot droht ein Bußgeld von mindestens 500 Euro. Sollte der Corona-Inzidenzwert von 35 kommende Woche weiterhin überschritten werden, will die Landeshauptstadt eine weitere Allgemeinverfügung erlassen. Aktuell liegt der Wert bei 41,52.

Hotspots im Visier - Stadt erhofft sich dort nun weniger Ansteckungen

Das Alkoholverbot soll verhindern, dass nachts ausufernd auf öffentlichen Plätzen gefeiert wird und bei zunehmendem Alkoholpegel die Abstandsregeln missachtet werden. Vor diesem Hintergrund hatte die Stadt bereits Ende August ein nächtliches Verkaufs- und Konsumverbot ausgesprochen, das aber damals für den öffentlichen Raum im gesamten Stadtgebiet gelten sollte.

Der Bayerische Verwaltungsgerichteshof (VGH) erklärte das dann vergangene Woche für unverhältnismäßig. Zugleich bestätigte der VGH jedoch, dass ein Verbot auf stark frequentierten Plätzen durchaus ein Mittel sein könne, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Stadtverwaltung hat die Allgemeinverfügung darauf überarbeitet und den Fokus nun auf die "Hotspots" gelegt, "an denen bisher die gravierendsten Verstöße zu beobachten waren".

Reiter: Drastischere Einschränkungen so verhindern

Man komme dem Inzidenzwert von 50 immer näher, "der wieder drastische Einschränkungen für unser öffentliches Leben bedeuten würde", erklärt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD): "Deshalb bin ich entschlossen, mit anderen Maßnahmen, wie diesem begrenzten, nächtlichen Alkoholverbot an sogenannten 'Hotspots', das Infektionsgeschehen möglichst zu bremsen und Schlimmeres zu verhindern." Weiter betont der OB: "Ich bin wirklich kein Freund von Verboten, aber hier steht der Gesundheitsschutz der Menschen gegen ein zeitlich sehr begrenztes Alkoholverbot an wenigen Orten im öffentlichen Raum."