München: Ab Mittwoch Verbot von Alkoholkonsum in Fußgängerzone

Das Alkoholkonsumverbot soll ab dem morgigen Mittwoch täglich von 11 Uhr vormittags bis 23 Uhr am Abend in der Münchner Fußgängerzone und auf dem Viktualienmarkt gelten.

"Es wäre absolut unverständlich, einerseits den Christkindlmarkt mit seinen Glühweinständen wegen Corona abzusagen, aber gleichzeitig den Alkoholkonsum auf den stark frequentierten Flächen in der Innenstadt weiter zuzulassen", begründete OB Reiter das neuerliche Verbot.

Er finde das "absolut schade", hoffe aber weiter auf ein "gewisses Maß an Normalität" im kommenden Jahr. Auch im vergangenen Winter hatte es schon ein ähnliches Verbot gegeben.

Von Silvester bis Neujahr durchgehendes Verbot

Die Stadt nutzt für die neue Regelung die Vorgaben der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Demnach ist der Konsum von Alkohol auf den öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, untersagt.

Die konkreten Örtlichkeiten legt eine Kommune selbst fest. In München ist das in Absprache mit dem Gesundheitsreferat und der Polizei geschehen. An Silvester und Neujahr gilt das Verbot durchgehend von 31. Dezember, 11 Uhr, bis 1. Januar, 23 Uhr.