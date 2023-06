München: 850 Menschen demonstrieren gegen Polizeiaufgabengesetz

Rund 850 Demonstrantinnen und Demonstranten sind am Sonnntag durch die Münchener Innenstadt gezogen, um gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz (PAG) zu demonstrieren. Das Polizeipräsidium München bestätigte die Zahl. Zudem waren laut Polizei 400 Beamte im Einsatz. Aufgerufen hatte das Bündnis "No PAG", dem rund 50 Organisationen, Vereine und Parteien angehören – darunter Verdi, die Grünen, SPD, Die Linke.

Gegen den "repressiven Charakter" des Polizeiaufgabengesetzes

Die Demonstration richtete sich gegen die in den Jahren 2017 und 2018 beschlossene Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes. Das No-PAG-Bündnis will erreichen, dass diese Novellierung rückgängig gemacht wird und der Begriff "drohende Gefahr" aus dem Gesetz gestrichen wird. Zudem kritisiert das Bündnis den "zu lange andauernden Präventivgewahrsam" und fordert mehr "demokratische Kontrolle" über das Polizeiaufgabengesetz und die Polizei allgemein - beispielsweise in Form einer unabhängigen Stelle.

"Wir glauben, dass durch das Gesetz Mitspracherechte eingeschränkt werden, es hat einfach generell einen sehr repressiven Charakter", sagt Bündnis-Sprecher Jan Renner. Der repressive Charakter, so Renner, zeige sich an den Präventivhaften, die gegen Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten vollzogen wurden.

Insgesamt gab es laut Münchner Polizei zwei Anzeigen. Eine wegen des Anfangsverdachts des Verstoßes gegen Paragraph 86a "Zeigen von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen": Auf einem von der Polizei beschlagnahmten Transparent waren eine Hitler-Karikatur mit der Sprechblase "Liebe Freunde, ich war mal kurz weg" abgebildet, sowie das AfD-Logo und der Schriftzug "Alternative für Teutschland". Zudem wurde ein Demonstrant wegen Amtsanmaßung angezeigt, weil er ein original Polizeiabzeichen auf seinem T-Shirt trug.

Demonstrationen vor der Landtagswahl geplant

Auch die Organisation "München steht auf", die in der Vergangenheit Anti-Corona-Demos organisiert hatte, hatte im Vorfeld zu der Demonstration aufgerufen. Das "No-PAG"-Bündnis distanzierte sich zu Beginn der Demo per Lausprecherdurchsage von der Organisation "München steht auf". Zudem kündigte das Bündnis "No PAG" an, unmittelbar vor der Landtagswahl erneut gegen das Gesetz auf die Straße gehen zu wollen.