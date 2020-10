vor 36 Minuten

Im Flugzeug: 80-jährige Maskenverweigerin beißt Polizisten

Eine 80-jährige alte Passagierin hat sich geweigert, an Bord eines Flugzeugs am Münchner Flughafen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Nachdem die Crew die Polizei rief, griff die betrunkene Seniorin die Beamten an. Nun wird gegen die Frau ermittelt.