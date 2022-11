München: 65-Jähriger von S-Bahn überrollt

Tragischer Unfall an einem Münchner S-Bahn-Steig: Ein 65-jähriger Mann ist in der Nacht zum Sonntag von einem Zug überrollt worden. Laut Polizei hatte er aus zunächst unklaren Gründen das Gleichgewicht verloren. Dadurch sei er rückwärts in das Gleisbett gefallen.

Mann stirbt noch in der Klinik

Zeitgleich fuhr die S-Bahn ein und erfasste den 65-Jährigen. Lebensgefährlich verletzt kam er in ein Krankenhaus, wo er noch am selben Tag starb.

Lokführer psychologisch betreut

Einen Hinweis auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht. Der 52 Jahre alte S-Bahnfahrer musste den Angaben zufolge nach dem Unglück psychologisch betreut werden. Der Bahnverkehr in der S-Bahn wurde für gute eineinhalb Stunden gesperrt.