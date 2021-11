06.11.2021, 23:19 Uhr

München: 57-Jähriger greift Kind mit spitzem Gegenstand an

In einem Bekleidungsgeschäft in der Münchner Fußgängerzone hat ein 57-Jähriger am Samstagabend einen Zehnjährigen mit einem spitzen Gegenstand verletzt. Das hat das Polizeipräsidium München am späten Abend mitgeteilt.