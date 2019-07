München: 24 berauschte E-Scooter-Fahrer in 24 Stunden erwischt

Bei elektrischen Tretrollern gelten dieselben Promillegrenzen wie beim Autofahren. Das hat die Münchner Polizei aus aktuellem Anlass noch einmal betont. Denn bei einer 24-Stunden-Kontrolle haben die Beamten im Münchner Innenstadtbereich insgesamt 24 E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss erwischt.

Polizeiauto angefahren

Ein 23-Jähriger zum Beispiel stieß unter Drogeneinfluss mit einem gemieteten E-Roller gegen ein abgestelltes Polizeifahrzeug stürzte dabei. Eine Streife verhinderte, dass der junge Mann sich entfernte. Am Dienstwagen entstand ein Schaden von 4.000 Euro.

Frau mit 1,8 Promille unterwegs

Eine E-Scooter-Fahrerin hatte 1,8 Promille intus. Bei einer Reihe weiterer Fahrer lag der Wert über 1,1 Promille, also dem Grenzwert für die absolute Fahruntüchtigkeit bei Kraftfahrzeugen. In diesen Fällen wird in der Regel der Führerschein eingezogen. Nach Einschätzung der Polizei dürfte vielen E-Scooter-Nutzern nicht bewusst sein, dass es sich auch bei den Minirollern laut Gesetz um Kraftfahrzeuge handelt, die demnach unter Alkoholeinfluss nicht genutzt werden sollten.

Seit Mitte Juni 38 berauschte E-Scooter-Fahrer erwischt

Seit Mitte Juni sind E-Tretroller auf den Straßen erlaubt. Seitdem haben Polizisten in der Landeshauptstadt 38 betrunkene und sechs unter Drogen stehende Fahrer mit den Fahrzeugen erwischt.