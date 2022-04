München: 23-Jähriger zündet im Streit Balkon der Mutter an

Ein Streit zwischen Mutter und Sohn mit fatalen Folgen: Eine 50-Jährige war am Samstag in München mit ihrem Sohn in eine Auseinandersetzung geraten. Aus Wut soll der 23-Jährige in der Wohnung seiner Mutter randaliert und den Balkon in Brand gesetzt haben. Beide flüchteten ins Freie und stritten draußen weiter. Dabei soll der 23-Jährige seiner Mutter mit dem Fuß in den Bauch getreten haben, anschließend flüchtete er. Die 50-Jährige wurde durch den Tritt leicht verletzt.

Schaden an gesamter Gebäudefassade

Ein Nachbar hatte unterdessen wegen der sich ausbreitenden Flammen die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand innerhalb einer halben Stunde löschen. Weil sich der betroffene Balkon im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses befindet, wurde die gesamte Außenfassade des fünfstöckigen Gebäudes beschädigt. Den Schaden geben Polizei und Feuerwehr mit 50.000 Euro an.

Sohn wird dem Haftrichter vorgeführt

Der flüchtige Sohn kehrte erst am Abend, nach Abschluss der Löscharbeiten, zur Wohnung seiner Mutter zurück. Die 50-Jährige alarmierte deshalb den Notruf, Einsatzkräfte nahmen den 23-Jährigen vor Ort fest. Nach Polizeiangaben ist er bereits mit Drogen- und Körperverletzungsdelikten straffällig geworden. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden.