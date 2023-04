München: 2.300 Jahre alte Schere aus der Keltenzeit entdeckt

Eigentlich suchten sie nach Sprengkörpern, doch gefunden haben Experten der Kampfmittelbeseitigung in einer Baugrube in München-Sendling etwas ganz anderes: ein Grab mit Grabbeigaben - darunter eine bestens erhaltene, rund 2.300 Jahre alte Schere. Mit ihr wurden wohl Haare oder Textilien geschnitten - oder Schafe geschoren. Die Gegenstände stammen aus keltischer Zeit, wie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in München am Montag mitteilte.

2.300 Jahre alte Schere in gutem Zustand

Generalkonservator Mathias Pfeil freute sich über den Fund: Die Schere sei "in einem Zustand, als ob sie auch heute noch verwendet werden könnte". Auch der Rest der Grabausstattung gewähre einen faszinierenden Einblick in die Vergangenheit. Neben der Schere fanden Forscher ein gefaltetes Schwert, Reste eines Schildes und einer Lanzenspitze, ein Rasiermesser sowie eine Fibel.

Warum wurde das Schwert gefaltet?

Experten gehen davon aus, dass in dem Grab ein Mann bestattet wurde. Sein Schwert wurde erhitzt, gefaltet und damit unbrauchbar gemacht - warum, kann man nur vermuten. Vielleicht sollte es so vor Plünderern geschützt werden, vielleicht passte es auch einfach nicht in die Grabgrube. Spekulative Theorien gehen weiter und vermuten eine rituelle Zerstörung der Klinge, um dem Toten weiterhin in der Nachwelt dienen zu können, oder aber als abergläubische Maßnahme gegen Wiedergänger.

Nach Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege haben Kelten ab dem 3. Jahrhundert vor Christus bis zum 2. Jahrhundert vor Christus ihre Toten verbrannt und die Reste der Skelette zusammen mit den Beigaben in Gruben bestattet.